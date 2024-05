Niente Conte e Pioli, il vero obiettivo è lui’, De Laurentiis prepara il colpo dell’anno | Pronto il triennale per il nuovo mister

Il patron azzurro ha abbandonato del tutto le piste che portano ai due tecnici più in voga, e ha messo nel mirino un altro profilo di rilievo.

La questione riguardante le panchine si sta facendo sempre più ardua in Serie A, dove diversi club di alto livello con tutta probabilità cambieranno guida tecnica in estate. Al momento però l’unico sicuro di un nuovo avvicendamento alla guida della squadra è il Napoli, che in estate saluterà il traghettatore Francesco Calzona e prenderà un nuovo allenatore.

Chiaramente già da tempo si fanno i nomi dei tecnici che potrebbero mettere piede a Castelvolturno, che sono parecchi, ma di recente sono sembrati due i profili più caldi. Uno è Antonio Conte, libero e desideroso di tornare in pista, mentre l’altro è Stefano Pioli, che con tutta probabilità a giugno riceverà il benservito dal Milan e sarà pronto ad affrontare una nuova esperienza.

Nelle ultimissime ore però la prospettiva che vedeva uno dei due accomodarsi sulla panchina napoletana sembra essere totalmente svanita nel nulla, visto che un altro tecnico è finito nel mirino del presidente Aurelio De Laurentiis, deciso a sferrare il colpo dell’anno. Il patron azzurro vuole a tutti i costi questo grande nome, ed è pronto a mettere sul piatto addirittura un contratto di tre anni.

Ecco il profilo che ha fatto perdere la testa ad ADL

Alcune voci che stanno trovando conferma ultimamente hanno indicato un clamoroso interesse del Napoli nei confronti del ct della nazionale belga Domenico Tedesco. Il tecnico, appena 38enne, da tempo ha dimostrato di essere un predestinato, e nel corso della sua carriera ha già guidato diversi club, tra cui il Lipsia.

Adesso però il mister nato in Calabria ha la grande chance di guidare il Belgio ai prossimi Europei, ma nonostante abbia un contratto fino al 2026, non è da escludere che al termine della competizione risponda presente a qualche altra chiamata, come quella proprio dei partenopei.

Continua il casting in casa azzurra

Dunque quello di Tedesco è solo l’ultimo nome in ordine di tempo che è saltato fuori in casa napoletana per il futuro della panchina, e che in questo momento sta oscurando anche Antonio Conte e Stefano Pioli.

Vedremo come si evolveranno le cose nelle prossime settimane, anche se l’impressione è che si arriverà a fine anno prima di stabilire chi sarà il nuovo allenatore napoletano.