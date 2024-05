Con la Serie A ormai ho chiuso: il tecnico torna in Premier | Offerta impossibile da rifiutare

Futuro deciso per il mister, che non siederà sulla panchina del club italiano ma farà ritorno Oltremanica per un nuovo progetto avvincente.

Sarà un’estate molto calda sul tema allenatori in Serie A. Sono diverse le big del nostro campionato che cambieranno con tutta probabilità guida tecnica. Dal Napoli, che saluterà il traghettatore Francesco Calzona, al Milan, con Stefano Pioli ormai con le valigie in mano, senza dimenticarsi della Juventus, che vede Max Allegri sempre più in bilico. Allo stesso modo però anche società come Fiorentina, Bologna, Torino e tante altre possono trovare un nuovo tecnico.

In tutto ciò dunque molti tecnici, al momento liberi e di grande livello, potrebbero dar vita ad un effetto domino importante che andrebbe a sconvolgere gli equilibri del campionato. Tra i principali profili che reclamano il ritorno in panchina troviamo senza dubbio Antonio Conte, fermo da oltre un anno dopo la sua ultima esperienza al Tottenham e accostato a diversi club italiani.

Tuttavia nelle scorse ore è arrivata una notizia ufficiale sul futuro del mister, che ha sciolto ogni riserva. Per lui non ci sarà nessun ritorno nel nostro campionato a fine stagione, ma è in arrivo una nuova esperienza in Premier League. Una società di grande livello infatti lo vuole per un nuovo corso ed è intenzionata a mettere sul piatto una proposta che difficilmente si potrà rifiutare.

Svanisce la pista italiana per il tecnico

Negli ultimi giorni si era parlato con grande insistenza della possibilità per Maurizio Sarri, libero dopo aver dato le dimissioni dalla Lazio, di accomodarsi sulla panchina del Torino, che in estate saluterà Ivan Juric in scadenza di contratto e ha intenzione di aprire un nuovo corso con un profilo di livello al comando.

Seppur si era pensato che le due parti fossero addirittura molto vicine, i recenti sviluppi hanno fatto cadere il castello di sabbia che si era venuto a creare attorno all’ambiente granata. A quanto pare infatti l’ex tecnico del Napoli è pronto a fare ritorno in Premier League.

Una big assoluta per Sarri

Il tecnico toscano piace parecchio a diversi club inglesi, ma su tutti ce ne sono due: il West Ham e il Newcastle. E’ proprio quest’ultima l’opzione che piace maggiormente al mister.

I Magpies sono una società ricchissima e decisa ad approdare nell’elite del calcio inglese, e a Sarri piacerebbe parecchio dare il via alle danze per renderla una big europea.