“Viene fuori un altro casino”: Inter, la situazione è gravissima | Mezza squadra ora rischia il posto

Sembrano non finire mai di recente le grane in casa nerazzurra, con la Beneamata che dopo lo scudetto vinto non sta vivendo un buon momento.

Dopo il tricolore conquistato e le varie feste che ne sono derivate, adesso dalle parti di Appiano Gentile è giunto il momento di riposarsi e di affrontare questi ultimi appuntamenti stagionali in totale relax, dove probabilmente giocherà chi ha trovato meno spazio.

Ciò nonostante però nelle ultime ore c’è una situazione alquanto grave che sta facendo preoccupare non poco i tifosi e tutto l’ambiente.

A quanto pare infatti un altro casino è venuto a galla per il club meneghino, con diversi calciatori che adesso rischiano il posto dopo quanto accaduto.

Ancora polemiche per l’Inter

Siamo tutti a conoscenza di quanto accaduto tra Denzel Dumfries e Theo Hernandez nel corso dell’ultimo derby giocato tra Inter e Milan che ha regalato lo scudetto alla Beneamata. Dopo la rissa tra i due però le cose non si sono calmate, e l’esterno destro olandese durante la festa tricolore della sua squadra si è reso protagonista di un episodio poco piacevole.

Nel corso dei festeggiamenti infatti il calciatore ha sollevato al cielo un cartellone, consegnatoli dai tifosi interisti, in cui veniva raffigurato lui stesso mentre porta a passeggio un cane al guinzaglio avente proprio la faccia del rivale milanista. Il gesto ha provocato diverse polemiche, ma soprattutto ha fatto sì che la procura generale aprisse un fascicolo su di lui, che adesso rischia grosso. Ma dopo questo accadimento le sanzioni in casa interista non sono finite. Un altro giocatore infatti è finito nel mirino per questa questione.

Non solo Dumfries, conseguenze anche per lui

Tra i vari video che stanno circolando in rete sulla scena in cui l’olandese solleva festante al cielo lo striscione, ce n’è uno in cui si vede Marko Arnautovic, che dopo aver intravisto il cartellone in questione tra la folla, se lo fa passare e lo consegna al compagno di squadra, ridendo a crepapelle dopo che lo stesso lo ha mostrato a tutti.

La scena in questione dunque sta facendo sorgere dei dubbi a tutti gli addetti ai lavori sul fatto di infliggere delle sanzioni anche al centravanti austriaco, che in qualche modo ha collaborato al fattaccio. Chissà cosa ne pensa la giustizia sportiva.