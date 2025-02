Gds – “Palermo, Henry resta in dubbio per la trasferta di La Spezia: le ultime”

Il Palermo continua la preparazione in vista della trasferta contro lo Spezia, in programma domenica alle 15 allo stadio Picco. Secondo quanto riporta oggi Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i rosanero hanno svolto una partita in famiglia nel pomeriggio di ieri a Torretta, con una seduta intensa mirata ad affinare la conoscenza tra il gruppo e i nuovi innesti.

Pohjanpalo-Brunori, la coppia d’attacco prende forma

Radicini sottolinea che il focus principale è stato sull’intesa tra i nuovi acquisti, in particolare per quanto riguarda la difesa, dove ha esordito il portiere Audero, e l’attacco, con i primi scambi tra Pohjanpalo e Brunori, che guideranno il reparto offensivo contro i liguri. La loro presenza dal primo minuto rappresenta una delle principali novità della squadra di Dionisi.

Henry in dubbio per la trasferta

Oltre alla nuova coppia d’attacco, il Palermo deve fare i conti con alcuni problemi fisici. Henry, a causa di una botta subita in allenamento nei giorni scorsi, resta in dubbio per la gara e la sua disponibilità verrà valutata fino all’ultimo. Il francese sembrava destinato a partire verso la Salernitana, ma è rimasto in rosanero e ora attende di conoscere il suo ruolo nelle prossime settimane.

Biglietti per lo Spezia: venduti oltre 1.200 tagliandi

Come riporta il Giornale di Sicilia, la vendita dei biglietti per il settore ospiti prosegue a buon ritmo: già oltre 1.200 tagliandi sono stati acquistati dai tifosi rosanero in vista della trasferta di La Spezia. I ticket resteranno disponibili fino a domani, con un prezzo di 22 euro più commissioni.