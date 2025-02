Come si legge sui canali ufficiali de “La Gazzetta dello Sport” è arrivata la fumata bianca: Pohjanpalo è virtualmente un nuovo giocatore del Palermo. Il giocatore lascerà il Venezia nel weekend per approdare in Sicilia. Dopo la lunga trattativa, nella serata di venerdì 31 gennaio è stato raggiunto l’accordo tra le due società per quasi 5 milioni di euro.

