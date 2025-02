Serie A: Udinese-Venezia, le formazioni ufficiali. Assente Pohjanpalo

Alle ore 15 il Venezia affronterà l’Udinese per la 23^ giornata di serie A. Il grande assente è Joal Pohjanpalo, ormai virtualmente un nuovo giocatore del Palermo. Il finlandese non figura neanche in panchina.

Ecco le formazioni ufficiali:

UDINESE (4-4-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Thauvin, Lovric, Payero, Ekkelenkamp; Lucca, Sanchez. All. Runjaic. A disposizione: Piana, Padelli, Zarraga, Atta, Pafundi, Bravo, Kabasele, Zemura, Modesto.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Idzes, Candè; Zerbin, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Oristanio, Yeboah. All. Di Francesco. A disposizione: Joronen, Grandi, Zampano, Gytkjaer, Marcandalli, Condè, Bjarkason, Chierusin, Perez, Ellertsson, Carboni, El Haddad.