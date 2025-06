Gazzetta di Modena: “Desplanches nell’affare Palumbo con il Palermo?”

Con le panchine di Serie B sempre più definite e il mercato pronto ad accendersi dal 1° luglio, i club iniziano a muoversi anche sotto traccia. E tra le operazioni in fermento spunta quella che potrebbe scuotere l’asse Modena-Palermo: l’assalto dei rosanero ad Antonio Palumbo.

Secondo quanto riportato da Andrea Lolli sulla Gazzetta di Modena, il club siciliano ha individuato nel trequartista gialloblù uno dei profili ideali per completare la squadra che Filippo Inzaghi dovrà condurre verso l’obiettivo promozione. Il Palermo avrebbe già sondato il terreno, lasciando trapelare un forte interesse, e starebbe valutando possibili contropartite tecniche per abbassare l’esborso economico richiesto: tra i nomi circolati ci sono quelli di Dario Saric, ex Carpi oggi fuori dai piani rosanero, e Sebastiano Desplanches, portiere della Nazionale Under 21.

Come sottolineato da Lolli sulla Gazzetta di Modena, però, il Palermo non ha ancora presentato un’offerta ufficiale al club emiliano, che al momento resta fermo sulla valutazione di circa 3 milioni di euro per il suo giocatore più rappresentativo dell’ultima stagione. Il Modena, infatti, non ha intenzione di concedere sconti, ben consapevole dell’importanza tecnica di Palumbo e del valore che può esprimere in un mercato sempre più competitivo.

Intanto, sul fronte portieri, il futuro di Riccardo Gagno appare sempre più lontano da Modena: emblematico, come fa notare ancora Andrea Lolli sulla Gazzetta di Modena, il profilo Instagram del numero uno canarino, recentemente oscurato da un’immagine nera. Un segnale che potrebbe anticipare un addio ormai nell’aria. Proseguono invece le valutazioni per individuare il nuovo titolare tra i pali.