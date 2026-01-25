Gazzetta dello Sport: “Santoro top. Le pagelle di Modena-Palermo”

Le valutazioni della Gazzetta dello Sport fotografano una gara equilibrata, giocata con attenzione tattica e senza grandi strappi. Le pagelle della Gazzetta dello Sport premiano soprattutto l’organizzazione difensiva delle due squadre e alcune individualità, in un match che si è chiuso senza reti ma non senza spunti.

MODENA (3-5-2)

Chichizola 6,5

Tonoli 6,5

Nador 6,5

Nieling 6

Zanimacchia 6,5 (dal 18’ s.t. Beyuku 5,5)

Massolin 6 (dal 35’ s.t. Pyythia s.v.)

Gerli 6,5

Santoro 6,5 (dal 44’ s.t. Magnino s.v.)

Zampano 6

De Luca 5,5 (dal 18’ s.t. Gliozzi 5)

Mendes 6 (dal 35’ s.t. Defrel s.v.)

Panchina: Laidani, Pezzolato, Di Mariano, Dellavalle, Adorni, Cotali, Cauz

Allenatore: Sottil 6

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen 6,5

Peda 6,5 (dal 31’ s.t. Bereszynski s.v.)

Bani 6,5

Ceccaroni 6

Pierozzi 6

Gomes 5,5 (dal 18’ s.t. Gyasi 6)

Ranocchia 6

Augello 5,5

Palumbo 5,5 (dal 38’ s.t. Le Douaron s.v.)

Segre 6

Pohjanpalo 5 (dal 38’ s.t. Corona s.v.)

Panchina: Gomis, Di Bartolo, Vasic, Giovane, Bereszynski, Blin

Allenatore: Inzaghi 6

ARBITRO

Dionisi (L’Aquila) 5,5

TOP

Santoro 6,5

Molto reattivo, sempre nel vivo del gioco. Colpisce una traversa.