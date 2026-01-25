Gazzetta dello Sport: “Santoro top. Le pagelle di Modena-Palermo”
Le valutazioni della Gazzetta dello Sport fotografano una gara equilibrata, giocata con attenzione tattica e senza grandi strappi. Le pagelle della Gazzetta dello Sport premiano soprattutto l’organizzazione difensiva delle due squadre e alcune individualità, in un match che si è chiuso senza reti ma non senza spunti.
MODENA (3-5-2)
Chichizola 6,5
Tonoli 6,5
Nador 6,5
Nieling 6
Zanimacchia 6,5 (dal 18’ s.t. Beyuku 5,5)
Massolin 6 (dal 35’ s.t. Pyythia s.v.)
Gerli 6,5
Santoro 6,5 (dal 44’ s.t. Magnino s.v.)
Zampano 6
De Luca 5,5 (dal 18’ s.t. Gliozzi 5)
Mendes 6 (dal 35’ s.t. Defrel s.v.)
Panchina: Laidani, Pezzolato, Di Mariano, Dellavalle, Adorni, Cotali, Cauz
Allenatore: Sottil 6
PALERMO (3-4-2-1)
Joronen 6,5
Peda 6,5 (dal 31’ s.t. Bereszynski s.v.)
Bani 6,5
Ceccaroni 6
Pierozzi 6
Gomes 5,5 (dal 18’ s.t. Gyasi 6)
Ranocchia 6
Augello 5,5
Palumbo 5,5 (dal 38’ s.t. Le Douaron s.v.)
Segre 6
Pohjanpalo 5 (dal 38’ s.t. Corona s.v.)
Panchina: Gomis, Di Bartolo, Vasic, Giovane, Bereszynski, Blin
Allenatore: Inzaghi 6
ARBITRO
Dionisi (L’Aquila) 5,5
TOP
Santoro 6,5
Molto reattivo, sempre nel vivo del gioco. Colpisce una traversa.