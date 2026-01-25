Giornale di Sicilia: “Palermo, arriva il nuovo attaccante. Dany Mota in pole”
È ormai soltanto una questione di tempo. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo nella prossima settimana dovrebbe accogliere il suo nuovo attaccante, completando l’organico a disposizione di Inzaghi. La dirigenza continua a lavorare per colmare una delle caselle considerate prioritarie in questa fase del mercato.
Secondo quanto riferisce ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la pista più concreta porta a Dany Mota. L’attaccante portoghese del Monza è in cima alla lista delle preferenze, con il club brianzolo che potrebbe sciogliere le riserve già a inizio settimana. La candidatura di Mota viene considerata particolarmente coerente con le esigenze tecniche del Palermo.
Come sottolinea Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, il profilo del classe ’98 risponde a più criteri: esperienza nel campionato, duttilità all’interno del reparto offensivo e capacità di adattarsi a più sistemi di gioco. Elementi che lo rendono una soluzione ideale per il progetto tecnico di Inzaghi, alla ricerca di un attaccante in grado di garantire alternative e profondità.
Sul tavolo restano comunque anche altre opzioni. Tramonti e Pisa continuano a proporre alternative, così come Johnson della Cremonese, tutti nomi monitorati con attenzione come possibili piani B. Eventuali altri interventi in entrata, però, restano subordinati alle operazioni in uscita, come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.
Il quadro resta aperto, ma la linea tracciata dalla società appare chiara: il Palermo vuole chiudere a breve il discorso legato all’attaccante. E, salvo sorprese, Dany Mota resta in prima fila.