Gazzetta dello Sport: “Sampdoria, sogno Belotti per l’attacco”

Il debutto in campionato non è stato quello sperato: la sconfitta contro il Modena ha lasciato strascichi pesanti in casa Sampdoria. Come sottolinea Filippo Grimaldi sulla Gazzetta dello Sport, il contraccolpo è stato forte, ma c’è ancora tempo per rimediare e per sistemare una rosa che ha mostrato i maggiori limiti in difesa, complice l’assenza prolungata di Altare e Romagnoli.

Il primo obiettivo di mercato resta Adrian Rus, 29 anni, difensore romeno in uscita dal Pisa. La trattativa, ricorda Grimaldi sulla Gazzetta dello Sport, è stata imbastita da tempo ma non si è ancora arrivati alla fumata bianca, nonostante l’interesse sia concreto.

Parallelamente, i blucerchiati hanno avviato contatti ben più avanzati per Marin Sverko, 27 anni, centrale croato del Venezia. Una pista che potrebbe diventare calda nelle prossime ore. L’ultima idea porta invece ad Andrei Coubis, 21 anni, difensore del Milan Futuro: Samp e rossoneri hanno già avuto contatti, alla ricerca della formula giusta che possa accontentare entrambi i club.

Sul fronte offensivo, è circolata anche la suggestione Andrea Belotti. L’attaccante del Como, 31 anni, non trova spazio nella squadra lariana, ma un suo approdo a Genova appare al momento complicato. «Un’operazione probabilmente troppo onerosa per l’attuale salary cap blucerchiato», scrive Filippo Grimaldi sulla Gazzetta dello Sport.