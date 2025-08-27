Catanzaro, caccia a tre rinforzi. Magno (Gazzetta dello Sport): «Piace Di Francesco del Palermo, ma l’ingaggio è un ostacolo»

Il Catanzaro vuole completare l’organico con almeno tre innesti mirati: un centrocampista, un esterno offensivo e un centravanti. Come scrive Andrea Celia Magno sulla Gazzetta dello Sport, i ruoli da coprire sono chiari da settimane, mentre i nomi valutati nelle ultime ore portano a soluzioni di esperienza e qualità.

Per il centrocampo, il direttore sportivo Polito – presente a Milano anche per definire l’uscita di Biasci – ha messo nel mirino Francesco Gelli del Frosinone. «Un obiettivo complicato ma non impossibile», sottolinea Magno sulla Gazzetta dello Sport, anche se il sogno resta Iannoni del Sassuolo, da tempo pallino del dirigente.

In attacco, il profilo cercato è quello di un centravanti con esperienza e gamba. Tra le piste seguite, informa ancora la Gazzetta dello Sport, spicca l’interesse per Gabrielloni del Como.

Per quanto riguarda l’esterno offensivo, resta viva l’idea di Federico Di Francesco del Palermo. Tuttavia, come evidenziato da Andrea Celia Magno sulla Gazzetta dello Sport, l’ingaggio elevato rappresenta un ostacolo significativo. In alternativa, i giallorossi guardano con attenzione alla possibile uscita di Giorgi Kvernadze dal Frosinone e valutano anche Emanuel Vignato, già allenato dal tecnico Aquilani ai tempi del Pisa.

Un mercato, dunque, che si muove su più fronti, con il Catanzaro determinato a garantire rinforzi di qualità prima della chiusura della sessione estiva.