Gazzetta dello Sport: “Serie B, i tre colpi di giornata”

L’Empoli è alla ricerca di un rinforzo d’esperienza per l’attacco. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club toscano ha puntato i riflettori su Giuseppe Caso, in uscita dal Modena e non convocato per la gara contro la Sampdoria. L’operazione potrebbe presto arrivare alla svolta.

Sempre la Gazzetta dello Sport sottolinea come la Carrarese stia pensando ad Antonio Cassano, trequartista cresciuto nella Roma, che a febbraio aveva lasciato il Cittadella per trasferirsi al Chicago Fire in MLS. Ora il richiamo dell’Italia potrebbe riportarlo in Serie B.

Capitolo Cesena: oggi è atteso Michele Castagnetti. Il centrocampista 35enne lascia la Cremonese dopo sette stagioni ed è pronto a firmare per i romagnoli. La Gazzetta dello Sport evidenzia inoltre che il Cesena ha completato il reparto difensivo con l’ingaggio di Peter Amoran, 21 anni, centrale ex Perugia e di proprietà del Parma.