Tuttosport: “Via libera di Inzaghi. Di Francesco pronto a lasciare Palermo”

Il mercato di Serie B entra nel vivo e molte operazioni si avvicinano alla definizione. Come riporta Cristiano Tognoli su Tuttosport, l’Empoli è in pressing su Giuseppe Caso: l’attaccante 26enne non rientra più nei piani del Modena – escluso anche dall’esordio con la Sampdoria – ed è diventato l’obiettivo numero uno di Guido Pagliuca. Il tecnico toscano ha chiesto al presidente Corsi almeno un paio di rinforzi per completare il reparto offensivo.

In Calabria, il Catanzaro accelera per Federico Di Francesco. L’esterno del Palermo, legato da un contratto fino al 2026, ha ricevuto il via libera di Inzaghi per la partenza. «Ora sarà il giocatore a dover decidere – scrive Tognoli su Tuttosport – e la presenza di un tecnico carismatico come Alberto Aquilani potrebbe rivelarsi determinante per convincerlo ad accettare la destinazione».

Il Bari, invece, punta a chiudere un doppio colpo: Leonardo Cerri, attaccante di proprietà della Juventus Next Gen reduce dal prestito alla Carrarese, e Giorgio Cittadini, difensore dell’Atalanta.

La Reggiana è ai dettagli per Giangiacomo Magnani. Il difensore lascerà Palermo, sottolinea Tuttosport, per motivi personali legati alla volontà di avvicinarsi a casa, a Correggio. A Cesena, invece, si lavora per l’arrivo di Michele Castagnetti: l’accordo con il giocatore c’è, manca solo la definizione dell’incentivo all’esodo con la Cremonese.

Sul fronte attaccanti, tutti pazzi per Alessandro Gabrielloni. L’iconico bomber del Como, protagonista della scalata dalla D alla A, è finito nel mirino di mezza Serie B: Avellino e Juve Stabia in pole, ma anche Catanzaro, Modena, Sampdoria, Cesena e Spezia hanno preso informazioni, scrive Cristiano Tognoli su Tuttosport.

Il Pescara continua a sognare Gianluca Lapadula, resta vigile sullo svincolato Flavio Bianchi – seguito anche da Reggiana e Union Brescia – e valuta per il centrocampo Jacopo Sardo, classe 2005 del Monza cresciuto nel settore giovanile della Lazio. Un profilo che piace anche alla Virtus Entella.

Il Mantova ha comunicato la rescissione con Erik Panizzi, ormai fuori dalle rotazioni di Possanzini. Sul fronte fantasisti, Claudio Cassano, prodotto della Roma e reduce da esperienze con Cittadella e Chicago Fire, vuole tornare in Italia: Carrarese e Reggiana seguono con interesse, conclude Tuttosport.