Gazzetta dello Sport: “Palermo, parte l’era Inzaghi. Ritiro al via in Valle d’Aosta, obiettivo Serie A”

Si parte. E lo si fa con l’ambizione dichiarata di volare in alto. Oggi prende ufficialmente il via il ritiro del Palermo in Valle d’Aosta, con l’inizio dell’era Pippo Inzaghi. Come scrive Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il tecnico rosanero ritrova il contesto ideale per impostare da subito il suo lavoro, proprio come avvenne lo scorso anno a Pisa, quando forgiò le basi per una promozione poi diventata realtà. Rifarlo a Palermo – e per la seconda volta consecutiva – significherebbe stabilire un piccolo grande record personale.

Dal progetto toscano a quello siciliano, la filosofia resta la stessa: solidità, intensità, identità. Ma per riuscirci, sottolinea la Gazzetta dello Sport, sarà fondamentale non ripetere gli errori della passata stagione, sia nella gestione tecnica che in quella societaria. Le prime mosse della nuova dirigenza, con il ds Carlo Osti in cabina di regia, vanno proprio in questa direzione.

Sul mercato, i primi segnali sono incoraggianti: Tommaso Augello, già presente in ritiro, ed Emmanuel Gyasi, in arrivo nei prossimi giorni, rappresentano rinforzi concreti per alzare il livello della rosa. Il prossimo obiettivo è Antonio Palumbo del Modena: inizialmente l’operazione prevedeva l’inserimento di Saric come contropartita, ma ora si punta a chiudere con il pagamento integrale del cartellino.

Il raduno è fissato per questa mattina a Saint-Vincent, sede dell’alloggio, mentre gli allenamenti si svolgeranno a Châtillon fino al 1° agosto. Inzaghi ha convocato 25 giocatori, mentre altri sei – Di Mariano, Insigne, Saric, Verre, Buttaro e Nikolaou – sono rimasti a Palermo per svolgere una preparazione parallela al centro sportivo di Torretta. Secondo Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il greco Nikolaou è il più vicino all’uscita, destinazione Bari. Verre piace al Pescara, mentre su Insigne c’è l’interesse concreto dell’Avellino.

Tra i convocati in ritiro anche Desplanches e Vasic, che partiranno in prestito ma, fino a quando non sarà definita la loro destinazione, lavoreranno con il gruppo. Fitto il calendario delle amichevoli:

17 luglio contro la Rappresentativa Valle d’Aosta (17:30)

20 luglio contro l’FC Paradiso (17:30)

24 luglio contro la Nuova Sondrio (18:00)

27 luglio contro il Bra (17:30)

30 luglio contro l’Annecy (17:30)

Tutte le partite si giocheranno allo stadio “Brunod” di Châtillon, con ingresso a pagamento. Gli allenamenti, invece, saranno a porte aperte per permettere ai tifosi di assistere da vicino alla preparazione della squadra che sogna il ritorno in Serie A.