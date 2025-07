Gazzetta dello Sport: “Nikolaou lascia Palermo, è fatta con il Bari. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il nuovo Bari prende forma. Come scrive Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, è ufficiale il contratto annuale per Christian Gytkjaer, mentre è fatta per l’arrivo in prestito di Nikolaou dal Palermo, rinforzo per la difesa biancorossa. Ora il focus si sposta a centrocampo: il club valuta due profili per la mezzala, Liam Henderson (svincolato dopo l’esperienza con l’Empoli) e Stefano Gelli del Frosinone.

A Roccaraso, dove il Bari svolge il ritiro, sono attesi anche due nuovi volti: l’esterno offensivo Axl Verreth (svincolato dal Brescia) e il giovane attaccante Rao, ex SPAL, arrivato via Napoli.

Movimenti anche per l’Avellino, che si assicura Lorenco Simic e il centrocampista Gyabuaa (in prestito dall’Atalanta, lo scorso anno in U23). Il Südtirol accoglie Pecorino (Juventus, reduce dal prestito al Frosinone), mentre lo Spezia chiude per Artistico (Lazio, ex Cosenza) e ufficializza Vlahovic, in prestito secco dall’Atalanta. I liguri rinforzano anche la difesa pescando Onofri, classe 2004, dal Ravenna.

La Juve Stabia, dopo l’acquisto di Carissoni dal Cittadella, si avvicina al prestito di De Pieri dall’Inter, nonostante resista al pressing su Marco Bellich. La Reggiana guarda con interesse a Pyyhtia (Bologna, lo scorso anno al Südtirol).

L’Entella valuta Abiuso (Modena, in prestito alla Sampdoria Primavera), la Carrarese punta su Accornero (Genoa, ex Trento), mentre il Frosinone segue Corrado del Brescia.

Infine, in casa Salernitana si registra l’arrivo di Anastasio dal Catania, che nel frattempo ufficializza Casasola. Il mercato della B entra nel vivo.