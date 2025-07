Il Mattino: “Avellino, 6.400 abbonamenti in quattro giorni e mercato scatenato: sarà Roberto Insigne il nuovo trequartista”

L’Avellino vola sulle ali dell’entusiasmo. Come riporta Marco Ingino su Il Mattino di Avellino, dopo appena quattro giorni dall’apertura della campagna abbonamenti sono già 6.400 i tifosi che hanno assicurato il proprio posto al Partenio Lombardi per la stagione in Serie B, superando di slancio la quota dello scorso anno (5.000). La soglia massima è fissata a 8.650, con la Tribuna Terminio già sold out. Da lunedì riaprono le vendite senza più prelazioni, salvo per i possessori della tessera «Branco».

Sul fronte mercato, doppio colpo ufficiale: Emmanuel Gyabuaa dall’Atalanta (prestito con diritto di riscatto) e Lorenzo Simic, difensore ex Maccabi Haifa arrivato a titolo definitivo fino al 2027. Entrambi si aggregheranno subito al ritiro di Rivisondoli. In settimana è atteso anche Giovanni Daffara, portiere in arrivo dalla Juventus, che affiancherà Iannarilli (fresco di rinnovo fino al 2027) e Pane nel pacchetto degli estremi difensori.

Ma il nome che infiamma la piazza è quello di Roberto Insigne: secondo Il Mattino di Avellino, sarà sicuramente lui il nuovo trequartista dei lupi. La trattativa è ormai chiusa e il ritorno in Irpinia del fantasista napoletano appare solo una questione di ore.

Intanto si continua a lavorare per completare l’organico con un difensore centrale mancino, un mediano destro e una seconda punta: il grande sogno resta Gennaro Tutino, sempre più vicino ma ancora vincolato alla situazione economica della Sampdoria.