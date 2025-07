La Nazione: “Empoli, via Gyasi. Il club si libera di uno degli stipendi più pesanti della rosa”

La trattativa tra Palermo ed Empoli per Emmanuel Gyasi è ormai alle battute finali. Come riporta Simone Cioni su La Nazione, l’esterno ghanese è vicino alla rescissione consensuale del contratto (in scadenza nel 2026), soluzione che permetterebbe al club rosanero di tesserarlo a parametro zero.

Nessun incasso per l’Empoli, che però si libererebbe di uno degli stipendi più pesanti della rosa, risparmiando un anno di ingaggio. Gyasi, arrivato due anni fa dallo Spezia per 2 milioni, si prepara così ad abbracciare l’ambizioso progetto del Palermo, che lo considera un tassello chiave per il nuovo ciclo targato Pippo Inzaghi.

Per sostituirlo, il diesse empolese Roberto Gemmi guarda a tre profili: Marco Palestra (2005, Atalanta), Antonio Candela (2000, ex Spezia e Venezia, reduce dal prestito al Real Valladolid), e Gabriele Pagliai, empolese cresciuto tra Pisa e Pontedera e protagonista in C col Picerno. Intanto sfuma definitivamente Candellone, accostato più volte all’Empoli, ma fresco di rinnovo con la Juve Stabia.