Gazzetta dello Sport: “Palermo, i tifosi pungono. C’è aria pesante”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla nuova crisi del Palermo attraverso un articolo a firma di Fabrizio Vitale.

La nuova crisi, anche per come sono maturate soprattutto le ultime due sconfitte, ha riacceso il malumore della piazza verso Corini, già messo alla sbarra durante il primo momento negativo della stagione. Il tecnico era in parte riuscito a riaccreditarsi agli occhi della città grazie a una continuità di risultati recuperata (cinque vittorie consecutive in casa e tre successi di fila) e al mercato. Adesso è tornato al centro della contestazione di un ambiente che ne chiede l’esonero. La società, seguendo la politica del City Group, finora ha confermato la fiducia. Le condizioni climatiche però gli sono avverse: i tifosi insorgono sui social con il #coriniout tornato prepotentemente in voga dopo l’autunno, nonostante il suo passato glorioso da giocatore e capitano del Palermo.

Gazzetta dello Sport: “Palermo, Corini a Lecco si gioca la panchina. Gotti in pole per la sostituzione”

In questo contesto sta pesando l’assenza nel reparto arretrato ormai da oltre due mesi di Lucioni che, per personalità ed esperienza è uno dei principali leader. Ma è tutta la fase di non possesso che non convince, con poco filtro in mezzo e una preoccupante propensione a subire gol sul cross laterali, diventati il vero e proprio tallone d’Achille dei rosanero.

La poca copertura in mezzo al campo resta comunque l’aspetto più grave al quale Corini non riesce a trovare le giuste contromisure. La condizione fisica poco convincente, poi, non aiuta in questa fase. Il Palermo delle ultime tre uscite ha proposto un gioco molto offensivo che ha lasciato spesso il fianco scoperto agli avversari.