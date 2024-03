Gazzetta dello Sport: “Palermo, Corini a Lecco si gioca la panchina. Gotti in pole per la sostituzione”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle posizione di Corini e sul nome di un potenziale sostituto.

Ecco quanto scritto dal giornalista Fabrizio Vitale:

Ci risiamo: un solo punto in tre partite, dal possibile secondo posto allo scivolone in sesta posizione con una crisi che per il Palermo è tornata d’attualità dopo la rimonta fatta tra dicembre e gennaio gli acquisti azzeccati sul mercato. L’ottovolante sul quale viaggia la formazione rosanero mina le ambizioni per la promozione diretta.

Il pari con la Cremonese, in superiorità numerica, e i due tonfi con Ternana e Brescia hanno rimesso a nudo la criticità del primo periodo buio, tra ottobre e novembre, in cui la squadra aveva fatto fatica soprattutto con le medio-piccole. La società, seguendo la politica del City Group, ha confermato la fiducia a Eugenio Corini. Nonostante sia l’orientamento sino a fine stagione, un’altra sconfitta con il Lecco (già vittorioso all’andata), però, potrebbe fare rivedere qualcosa nei piani della società. Molto dipenderà dall’eventuale ulteriore passo falso, tuttavia non c’è dubbio che riflessioni approfondite verrebbero fatte con l’individuazione dell’alternativa per la panchina.

In caso di avvicendamento il nome di Luca Gotti resta il più accreditato, pur se il tecnico è entrato nelle preferenze anche di qualche club di Serie A che pensa di cambiare manico.