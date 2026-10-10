Gazzetta dello Sport: “Palermo, la difesa del primato riparte da Empoli. Inzaghi ritrova Hernani e Perin, ma perde Barba”

Il Palermo riparte da Empoli per difendere il primo posto in classifica e affrontare un ciclo di partite che potrebbe rappresentare un passaggio importante nella corsa alla promozione. Come racconta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, i rosanero di Filippo Inzaghi sono attesi da sei gare, quattro delle quali lontano dal Renzo Barbera. Un calendario che metterà alla prova la solidità e la maturità di una squadra protagonista di un avvio di stagione positivo, ma chiamata adesso a confermare quanto di buono costruito nelle prime giornate.

Palermo, quattro trasferte nelle prossime sei gare





La difesa del primato passa dalla continuità di risultati, soprattutto lontano da casa. Il Palermo si presenta al Castellani con l’obiettivo di riprendere il proprio cammino dopo la lunga sosta, affrontando un Empoli reduce da due sconfitte consecutive e da un cambio in panchina.

Come sottolinea Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, la società toscana ha deciso di sostituire Guido Pagliuca con Matteo Andreoletti, affidando al nuovo allenatore il compito di restituire certezze a una squadra in difficoltà.

Per Inzaghi, invece, la priorità è consolidare i meccanismi già collaudati, senza rinunciare alla possibilità di introdurre gradualmente nuove soluzioni tattiche.

Inzaghi: «Abbiamo fatto un’ottima sosta, la squadra è maturata»

Alla vigilia della trasferta, il tecnico rosanero ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto durante la pausa, sottolineando la crescita del gruppo.

«Abbiamo fatto un’ottima sosta. Cosa abbiano fatto le altre squadre non mi interessa francamente. Ci siamo allenati molto bene, abbiamo cercato di migliorare dove dovevamo».

Inzaghi ha poi richiamato l’attenzione sulle difficoltà della sfida contro i toscani, reduci dal cambio di guida tecnica.

«Ho grande rispetto per l’Empoli, hanno preso un allenatore giovane e interessante. Dovremo andare a fare una grande partita, altrimenti torneremo con le ossa rotte».

Il tecnico è convinto che il Palermo abbia sfruttato positivamente le settimane senza impegni ufficiali.

«Penso che la squadra sia maturata, mi fido di quello che vedo tutti i giorni. Sono felice che riparta il campionato, dobbiamo tenerci stretto quello che abbiamo fatto».

Hernani e Perin recuperati, Mazzitelli verso l’inserimento graduale

Sul fronte della formazione arrivano notizie incoraggianti. Secondo quanto riportato da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, Hernani e Mattia Perin tornano tra i convocati dopo i rispettivi problemi fisici, anche se entrambi dovrebbero iniziare dalla panchina.

Inzaghi ha confermato il recupero del centrocampista brasiliano, lasciando invece aperta la valutazione sul portiere.

«Hernani è pienamente recuperato, Perin oggi ha fatto un bell’allenamento e parte con noi. Deciderò all’ultimo, anche perché Fortin sta facendo benissimo».

Il tecnico dovrebbe quindi affidarsi inizialmente all’assetto più collaudato, in attesa dell’inserimento progressivo di Luca Mazzitelli. L’arrivo del centrocampista potrebbe favorire, con il passare delle settimane, una trasformazione tattica verso un centrocampo a tre.

Barba indisponibile, Magnani non al meglio

Non arrivano soltanto buone notizie dall’infermeria rosanero. Federico Barba sarà infatti costretto a saltare la trasferta di Empoli a causa di un sovraccarico muscolare.

Anche Giangiacomo Magnani non si presenta nelle migliori condizioni fisiche, una situazione che potrebbe influenzare le scelte iniziali di Inzaghi per il reparto difensivo.

Empoli, Andreoletti al debutto contro la capolista

Dall’altra parte ci sarà un Empoli intenzionato a inaugurare positivamente il nuovo corso tecnico. Andreoletti farà il proprio esordio sulla panchina azzurra proprio contro la squadra indicata come principale favorita per la promozione diretta.

Il nuovo allenatore recupera in extremis Shpendi, che dovrebbe comunque partire dalla panchina. L’obiettivo dei toscani sarà interrompere la serie negativa e allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica.

Nell’articolo della Gazzetta dello Sport, Fabrizio Vitale riporta inoltre una previsione di circa 2.800 sostenitori rosanero al Castellani, con la possibilità di raggiungere il tutto esaurito nel settore ospiti. Si tratta tuttavia di una stima precedente al dato definitivo della prevendita, successivamente comunicato da Empoli Channel in 1.526 biglietti venduti.

Il Palermo è dunque chiamato a superare un esame importante per confermare la propria leadership. La trasferta in Toscana inaugura un ciclo impegnativo, nel quale la continuità di rendimento rappresenterà un fattore determinante per le ambizioni della formazione di Inzaghi