Gazzetta dello Sport: “Empoli-Palermo, Inzaghi si affida alle certezze. Andreoletti cambia volto ai toscani: le possibili scelte”

Il Palermo torna in campo per difendere il primato in classifica. Oggi, sabato 10 ottobre, alle ore 15, i rosanero di Filippo Inzaghi affronteranno l’Empoli allo stadio Carlo Castellani, nella sfida che segnerà il debutto ufficiale di Matteo Andreoletti sulla panchina toscana. Secondo le probabili formazioni pubblicate dalla Gazzetta dello Sport, Inzaghi dovrebbe affidarsi al consueto 4-2-3-1, con Fortin confermato tra i pali e Pohjanpalo riferimento offensivo. Dall’altra parte, Andreoletti dovrebbe rispondere con il 3-5-2 e la coppia d’attacco formata da Distefano e Popov.

Palermo, Fortin titolare. Bani e Ceccaroni al centro della difesa





La Gazzetta dello Sport indica Fortin come titolare tra i pali, con Perin destinato inizialmente alla panchina dopo il recupero dall’infortunio.

Davanti al portiere rosanero dovrebbe agire una linea difensiva a quattro composta da Cassandro sulla destra, Bani e Ceccaroni al centro e Augello sulla sinistra.

A centrocampo spazio alla coppia formata da Ranocchia e Segre, mentre sulla trequarti dovrebbero trovare posto Vavassori, Antonio Palumbo e Johnsen.

In attacco confermato Joel Pohjanpalo, chiamato a guidare il reparto offensivo nella trasferta del Castellani.

Empoli, Andreoletti sceglie il 3-5-2. Deli in regia

Per quanto riguarda i padroni di casa, la Gazzetta dello Sport ipotizza un Empoli schierato con il 3-5-2.

Tra i pali dovrebbe esserci Seghetti, protetto dal terzetto difensivo composto da Magnino, Curto e Cauz.

Sulle corsie esterne spazio a Zedadka e Corrado, mentre a centrocampo dovrebbero agire Biondini, Deli e Saporiti.

In avanti Andreoletti dovrebbe puntare sulla coppia formata da Distefano e Popov, con Shpendi inizialmente in panchina.

Empoli-Palermo, le probabili formazioni della Gazzetta dello Sport

EMPOLI (3-5-2): Seghetti; Magnino, Curto, Cauz; Zedadka, Biondini, Deli, Saporiti, Corrado; Distefano, Popov.

Allenatore: Matteo Andreoletti.

A disposizione: Perisan, Filippis, Indragoli, Romagnoli, Degli Innocenti, Bandinelli, Bembnista, Egan, Berizzi, Belardinelli, Huqi, Ceesay, Shpendi.

Indisponibili: Monaco, Yepes.

Squalificati: Nessuno.

Diffidati: Nessuno.

PALERMO (4-2-3-1): Fortin; Cassandro, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

A disposizione: Perin, Nespola, Peda, Pierozzi, Magnani, Bozzolan, Gomes, Estevez, Hernani, Mazzitelli, Gyasi, Gabrielloni.

Indisponibili: Barba, Strefezza, Joronen.

Squalificati: Nessuno.

Diffidati: Nessuno.

Empoli-Palermo, dove vedere la partita in tv

La sfida tra Empoli e Palermo, in programma oggi alle ore 15 allo stadio Carlo Castellani, sarà trasmessa in diretta su DAZN.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’incontro sarà disponibile anche su LaB, attraverso Prime Video

Empoli-Palermo, arbitro e designazione completa

A dirigere la partita sarà Marinelli, coadiuvato dagli assistenti Ceolin e Laghezza.

Il quarto ufficiale sarà Mazzoni, mentre al VAR opererà Maggioni, con Rapuano nel ruolo di AVAR.

Designazione arbitrale:

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Ceolin e Laghezza

Quarto ufficiale: Mazzoni

VAR: Maggioni

AVAR: Rapuano

Il Palermo si prepara dunque alla trasferta di Empoli con un assetto nel segno della continuità, mentre Andreoletti è pronto a inaugurare il nuovo corso tecnico dei toscani. Le scelte definitive dei due allenatori saranno ufficializzate attraverso le formazioni comunicate prima del calcio d’inizio.