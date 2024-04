Gazzetta dello Sport: “La nuova casa esalta Palermo: «Il club cresce come il City»”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’inaugurazione del Centro Sportiva di Torretta.

Qui a Torretta, dove la terra dal mare si alza sui monti e le vallate sono ricoperte di ulivi, è stato inaugurato il nuovo centro sportivo chiamato Palermo City Football Academy, il quinto sparso nel mondo di proprietà del gruppo che fa capo a Manchester.

Tutti realizzati con gli stessi canoni, ma colpisce vedere in questa landa una struttura tanto elegante quanto all’avanguardia, realizzata in tempi da record per le nostre abitudini: il 20 ottobre 2022 venne posata la prima pietra, 535 giorni dopo c’è stato il taglio del nastro da parte dell’emozionato presidente Dario Mirri, affiancato da Gabriele Gravina e diverse autorità locali. Oggi ci sono due campi regolamentari e uno più piccolo, spogliatoi, palestra e club house tutto in cinque ettari che a breve saranno ampliati, per un nuovo investimento dopo i 7 milioni iniziali.

Se i tifosi invocano la Serie A subito, la prospettiva societaria rimane serena. L’a.d. Giovanni Gardini l’ha ribadito: «Un centro così crea identità e merita rispetto, in futuro porterà anche… punti. Siamo in linea con gli obiettivi, non siamo un club che deve vendere per andare avanti, ma senza centro sportivo non si poteva parlare di Serie A. Finora la città ha dato una risposta al di sopra delle aspettative e City Group ha capito che dopo il Manchester c’è il Palermo, per le sue potenzialità»