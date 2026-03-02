Gazzetta dello Sport: “Insigne illumina con la sua classe. Le pagelle di Pescara-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
Screenshot 2026-03-02 071020

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato i voti di Pescara-Palermo al termine della gara dell’Adriatico.

PESCARA (4-3-1-2)


Saio 6
Faraoni 6,5 (dal 40’ s.t. Altare s.v.)
Bettella 6
Capellini 5,5
Cagnano 6
Valzania 5,5
Brugman 6
Acampora 5,5 (dal 18’ s.t. Berardi 6)
Insigne 7,5 (dal 23’ s.t. Meazzi 7)
Russo 6
Di Nardo 6

Panchina: Brondbo Profeta Letizia Brandes Fanne Olzer Corbo
Allenatore: Gorgone 7

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen 5,5
Peda 5,5 (dal 1’ s.t. Bereszynski 5,5)
Magnani 5,5 (dal 35’ s.t. Veroli s.v.)
Ceccaroni 5,5
Pierozzi 6
Segre 6 (dal 29’ s.t. Gomes 6)
Ranocchia 5,5 (dal 16’ s.t. Blin 5,5)
Augello 6,5
Johnsen 5,5 (dal 16’ s.t. Le Douaron 5,5)
Palumbo 5,5
Pohjanpalo 6,5

Panchina: Gomis Di Bartolo Gyasi Vasic Giovane Modesto Corona
Allenatore: Inzaghi 5,5

Arbitro: Maresca di Napoli 6,5

TOP – Insigne 7,5

«Illumina con la sua classe, sfiora il gol su punizione e poi firma il prezioso pareggio»

