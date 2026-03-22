Gazzetta dello Sport: “Il Palermo è vivo! Bani riapre la corsa alla A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
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Il Palermo è vivo e lo dimostra sul campo. Come racconta Renato Avossa sulla Gazzetta dello Sport, i rosanero espugnano Padova con una vittoria clamorosa, maturata nel recupero e ottenuta giocando per oltre 70 minuti in inferiorità numerica.

Secondo Renato Avossa sulla Gazzetta dello Sport, il successo arriva nel momento più delicato, dopo un periodo opaco, e consente alla squadra di Inzaghi di restare agganciata alla corsa per la promozione diretta, complice anche il pareggio tra Monza e Venezia.


Come evidenzia Renato Avossa sulla Gazzetta dello Sport, la gara cambia al 25’ con l’espulsione di Rui Modesto, inizialmente ammonito e poi espulso dopo revisione VAR per un fallo su Di Mariano. Da quel momento il Palermo è costretto a difendersi, ma lo fa con ordine e spirito di sacrificio, resistendo agli assalti del Padova.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come i biancoscudati, pur in superiorità numerica, non riescano a concretizzare, fermati anche da un Bani decisivo in difesa prima ancora che in attacco. Emblematico l’intervento su Ghiglione, che tiene in vita i rosanero nel momento più difficile.

Come racconta ancora Renato Avossa sulla Gazzetta dello Sport, nel finale accade l’imprevedibile: sugli sviluppi di un’azione insistita, Peda ci prova e Bani, in acrobazia, trova il guizzo vincente che regala tre punti pesantissimi e fa esplodere la gioia dei tifosi.

Il Gazzetta dello Sport evidenzia anche le conseguenze per il Padova: quarta sconfitta consecutiva, silenzio stampa e successivo esonero di Andreoletti, che ha salutato con emozione tifosi e squadra. Ora la società punta su Pagliuca per invertire la rotta.

Come ribadisce Renato Avossa sulla Gazzetta dello Sport, si tratta di una vittoria di cuore, maturata con esperienza e mentalità, che rilancia le ambizioni del Palermo in vista del rush finale.

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