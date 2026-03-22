Gazzetta dello Sport: “Bani top. Le pagelle di Padova-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
cesena palermo1-0 primo tempo (100) bani

Il Palermo espugna Padova con una prova di carattere e sacrificio, e nelle pagelle della Gazzetta dello Sport emerge ancora una volta il peso decisivo di Bani, leader difensivo e uomo partita.

Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, i rosanero hanno saputo gestire una gara complicata dopo l’espulsione di Modesto, trovando solidità difensiva e sfruttando al meglio l’episodio nel finale.


Secondo la Gazzetta dello Sport, prestazioni positive anche per Johnsen e Ranocchia, mentre pesa l’errore di Modesto. Tra i padroni di casa, invece, poche insufficienze ma anche poca incisività offensiva.

La Gazzetta dello Sport sottolinea inoltre la buona gestione di Inzaghi (7), decisivo con i cambi e nella lettura della partita.

 

Padova (4-4-2)
Sorrentino 6; Belli 6,5 (dal 36’ s.t. Buonaiuto s.v.), Pastina 5,5, Perrotta 6, Ghiglione 6 (dal 20’ s.t. Favale 5,5); Capelli 6, Fusi 6 (dal 13’ s.t. Gomez 6), Varas 6, Di Mariano 6,5; Lasagna 6, Bortolussi 6 (dal 20’ s.t. Caprari 6)
PANCHINA Fortin, Mouquet, Giunti, Crisetig, Boi, Seghetti, Di Maggio, Villa
ALLENATORE Andreoletti 5,5

Palermo (3-4-2-1)
Joronen 6,5; Pierozzi 6, Bani 7, Ceccaroni 6,5 (dal 10’ s.t. Magnani 6); Modesto 4,5, Segre 6 (dal 20’ s.t. Giovane 6), Ranocchia 6,5, Augello 6; Palumbo 6 (dal 1’ s.t. Peda 6), Johnsen 7 (dal 34’ s.t. Vasic s.v.); Pohjanpalo 5,5 (dal 20’ s.t. Le Douaron 6)
PANCHINA Gomis, Veroli, Bereszynski, Blin, Gyasi, Gomes, Corona
ALLENATORE Inzaghi 7

Arbitro:
Marinelli di Tivoli 6,5

Top – Gazzetta dello Sport

7 Bani
Il più sicuro dietro, salva un gol nel primo tempo e regala la vittoria allo scadere.

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