Repubblica: “Bani gigante, Le Douaron cambia tutto: le pagelle di Padova-Palermo”

Il Palermo espugna Padova con una prova di carattere e sacrificio, e nelle pagelle firmate da Massimo Norrito su la Repubblica Palermo emerge tutta la solidità difensiva dei rosanero e il peso decisivo dei cambi.

Come evidenzia Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, protagonista assoluto è ancora una volta Bani, leader difensivo e match-winner, autore di una prestazione dominante in entrambe le fasi.





Secondo Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, la squadra di Inzaghi ha saputo reggere l’urto anche in inferiorità numerica, trovando equilibrio e compattezza soprattutto grazie all’ingresso di Peda e all’impatto determinante di Le Douaron.

Il la Repubblica Palermo sottolinea inoltre come, al contrario, l’espulsione di Rui Modesto abbia rappresentato il momento più negativo della gara, mentre alcuni elementi offensivi hanno faticato a incidere.

Joronen 6,5 Pur in inferiorità numerica la sua porta non corre molti rischi. Quando c’è da intervenire è sempre pronto e reattivo.

Pierozzi 6,5 Parta difensore, poi con l’ingresso in campo di Peda si sposta qualche metro più avanti. Se la cava benissimo nelle due situazioni e da un suo colpo di testa deviato in angolo nasce l’azione del gol di Bani.

Bani 8 Una partita sontuosa. In difesa è un muro invalicable contro il quale si vanno a schiantare le offensive degli attaccanti del Padova. Nel recupero trova il guizzo giusto per regalare la vittoria ai rosa.

Ceccaroni 6 Mezzo voto in meno per una ammonizione che poteva essere evitata. Per il resto, anche lui ha corso pochi rischi come tutto il reparto. Dall’8’ st Magnani 6,5 Partecipa alla gara di grande gagliardia di tutta la difesa rosanero. Si immola sulla conclusione di Capelli

Rui Modesto 4,5 Inzaghi lo schiera da titolare per la prima volta e lui è già fuori per espulsione dopo appena 25 minuti. Se ci aggiungiamo gli spezzoni di gara giocati con Monza e Juve Stabia, il suo impatto con il mondo rosanero è proprio da dimenticare.

Segre 6 Centrocampista, difensore, incursore. Le fa un po’ tutte e si sacrifica tantissimo per la squadra rosanero soprattutto quando c’è da dare una mano in copertura. Dal 19’ st Giovane 6 Buona gara con personalità. Non si tira indietro dalla battaglia.

Ranocchia 6 Fa fatica a fare ripartire la squadra quando è pressata, ma è bravo a sistemarsi al limite dell’area e soprattutto a mettersi sulle tracce di Gomez che viene praticamente disinnescato

Augello 5,5 Tanti errori sui cross per lui non è una cosa abituale. Fatica a portare la palla lontano dalla propria area di rigore e anche in fase di copertura non è sempre lucido

Palumbo 5,5 Nel momento in cui il Palermo resta in dieci sembra essere quello che accusa maggiormente la botta. Dal 1’ st Peda 6,5 Va a dare sostanza a tutto il reparto difensivo e con lui in campo il Palermo sembra essere sicuramente più equilibrato.

Johnsen 5,5 Con la sua corsa dovrebbe essere l’arma per rompere l’assedio alla metà campo rosaero, ma è un’arma che sembra spuntata. Ci prova, ma raramente è davvero incisivo.

Pohjanpalo 5,5 Con il Palermo in dieci lui non la becca mai ma non sempre è solo colpa sua. Dal 19’ st Le Douaron 7 Il suo ingresso cambia la gara. Da un suo cross nsace il colpo di testa di Pierozzi e sull’angolo colpisce due volte sino a quando la palla non arriva a Bani per la rete del successo.