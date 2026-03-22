Repubblica: “Palermo, vittoria di sofferenza a Padova: Bani riaccende il sogno”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
Screenshot 2026-03-22 081548

Una vittoria di sofferenza, sacrificio e orgoglio. Così Massimo Norrito racconta su la Repubblica Palermo il successo dei rosanero all’Euganeo, un 1-0 che pesa tantissimo sia per la classifica che per il morale della squadra.

Come sottolinea Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, il Palermo salda il debito con i propri tifosi dopo le ultime uscite deludenti contro Monza e Juve Stabia, allontanando i venti di crisi e ritrovando fiducia nel momento più delicato della stagione.


Secondo Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, la gara ha avuto un punto di svolta netto al 25’, con l’espulsione di Rui Modesto per il fallo su Di Mariano, trasformata in rosso dopo revisione VAR. Da quel momento cambia completamente il copione del match, con il Palermo costretto a ridisegnare il proprio assetto tattico.

Come evidenzia Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, nonostante l’inferiorità numerica, i rosanero non perdono né concentrazione né spirito. La difesa regge con ordine, Joronen rischia poco e il Padova, pur mantenendo il possesso, non riesce a trasformare la supremazia territoriale in vere occasioni da gol.

Il la Repubblica Palermo mette in luce il ruolo decisivo di Bani, protagonista sia in difesa – con l’intervento salvifico su Ghiglione – sia in attacco, dove trova il gol vittoria nel recupero. Un leader totale nei momenti chiave della partita.

Come racconta ancora Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, nella ripresa Inzaghi trova le contromisure giuste: l’ingresso di Peda riequilibra la squadra, mentre Le Douaron dà la scossa offensiva. È proprio il francese a creare le premesse dell’azione decisiva, culminata con la zampata di Bani, tenuto in gioco per centimetri da Di Mariano.

Il la Repubblica Palermo evidenzia anche l’immagine simbolo della gara: Pohjanpalo isolato in attacco, a testimonianza delle difficoltà di una squadra costretta a difendersi per lunghi tratti. Ma alla fine, come ribadisce Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, è proprio la resilienza a fare la differenza.

Una vittoria che rilancia le ambizioni del Palermo e riaccende il sogno promozione: i rosanero non intendono mollare di un centimetro nella corsa verso la Serie A.

Altre notizie

Screenshot 2026-03-22 084346

Gazzetta dello Sport: “Il Palermo è vivo! Bani riapre la corsa alla A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
Screenshot 2026-03-22 081711

Repubblica: “Bani gigante, Le Douaron cambia tutto: le pagelle di Padova-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
7ade9141-16a6-40a1-902e-27453710ae47

Palermo, cena e relax dopo Padova: Augello, Segre e Ceccaroni si godono la sosta

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
c301f759-fc8a-457b-84c1-d37b3ab49ee4

Giornale di Sicilia: “Inzaghi, cambi da manuale: Bani maestoso. Le pagelle di Padova-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
copertina-Palermo-Padova-e1774112814215

Giornale di Sicilia: “In dieci e all’ultimo assalto, il Palermo fa festa a Padova”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Il Palermo è vivo, più vivo che mai

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
1b38d1da-e036-44ae-be1c-d9db1e9c2b83

Corriere dello Sport: “Padova-Palermo 0-1. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
05230fcebf

Corriere dello Sport: “Il Palermo si rimette in gioco. Inzaghi vince al 92’ con Bani”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
Screenshot 2026-03-22 062921

Padova-Palermo 0-1: la vittoria che riaccende la corsa promozione

Angelo Giambona Marzo 22, 2026
Screenshot 2026-03-21 232027

Palermo, notte d’amore al Barbera: centinaia di tifosi accolgono la squadra dopo Padova

Angelo Giambona Marzo 21, 2026
palermo carrarese 5-0 (62) palumbo inzaghi

Palermo, Palumbo esulta sui social: «Fino alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
07cef356-eb63-49a6-8d74-7ec4a95ae841

Padova-Palermo 0-1, gli highlights del match: dal rosso al gol di Bani al 93’

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-22 084346

Gazzetta dello Sport: “Il Palermo è vivo! Bani riapre la corsa alla A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
Screenshot 2026-03-22 081711

Repubblica: “Bani gigante, Le Douaron cambia tutto: le pagelle di Padova-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
Screenshot 2026-03-22 081548

Repubblica: “Palermo, vittoria di sofferenza a Padova: Bani riaccende il sogno”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
7ade9141-16a6-40a1-902e-27453710ae47

Palermo, cena e relax dopo Padova: Augello, Segre e Ceccaroni si godono la sosta

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
c301f759-fc8a-457b-84c1-d37b3ab49ee4

Giornale di Sicilia: “Inzaghi, cambi da manuale: Bani maestoso. Le pagelle di Padova-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026