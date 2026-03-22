Repubblica: “Palermo, vittoria di sofferenza a Padova: Bani riaccende il sogno”
Una vittoria di sofferenza, sacrificio e orgoglio. Così Massimo Norrito racconta su la Repubblica Palermo il successo dei rosanero all’Euganeo, un 1-0 che pesa tantissimo sia per la classifica che per il morale della squadra.
Come sottolinea Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, il Palermo salda il debito con i propri tifosi dopo le ultime uscite deludenti contro Monza e Juve Stabia, allontanando i venti di crisi e ritrovando fiducia nel momento più delicato della stagione.
Secondo Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, la gara ha avuto un punto di svolta netto al 25’, con l’espulsione di Rui Modesto per il fallo su Di Mariano, trasformata in rosso dopo revisione VAR. Da quel momento cambia completamente il copione del match, con il Palermo costretto a ridisegnare il proprio assetto tattico.
Come evidenzia Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, nonostante l’inferiorità numerica, i rosanero non perdono né concentrazione né spirito. La difesa regge con ordine, Joronen rischia poco e il Padova, pur mantenendo il possesso, non riesce a trasformare la supremazia territoriale in vere occasioni da gol.
Il la Repubblica Palermo mette in luce il ruolo decisivo di Bani, protagonista sia in difesa – con l’intervento salvifico su Ghiglione – sia in attacco, dove trova il gol vittoria nel recupero. Un leader totale nei momenti chiave della partita.
Come racconta ancora Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, nella ripresa Inzaghi trova le contromisure giuste: l’ingresso di Peda riequilibra la squadra, mentre Le Douaron dà la scossa offensiva. È proprio il francese a creare le premesse dell’azione decisiva, culminata con la zampata di Bani, tenuto in gioco per centimetri da Di Mariano.
Il la Repubblica Palermo evidenzia anche l’immagine simbolo della gara: Pohjanpalo isolato in attacco, a testimonianza delle difficoltà di una squadra costretta a difendersi per lunghi tratti. Ma alla fine, come ribadisce Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, è proprio la resilienza a fare la differenza.
Una vittoria che rilancia le ambizioni del Palermo e riaccende il sogno promozione: i rosanero non intendono mollare di un centimetro nella corsa verso la Serie A.