Palermo, cena e relax dopo Padova: Augello, Segre e Ceccaroni si godono la sosta

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
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Dopo l’impresa di Padova, in casa Palermo è tempo di staccare la spina. I rosanero, reduci dalla vittoria conquistata all’Euganeo, hanno approfittato dello stop per le nazionali per concedersi qualche giorno di riposo prima di tornare a lavorare in vista del rush finale.

Tra i protagonisti della serata milanese ci sono Augello, Segre e Ceccaroni, immortalati a cena in un noto ristorante del capoluogo lombardo. Un momento di relax e condivisione dopo una gara intensa e carica di tensione, decisa all’ultimo respiro dal gol di Bani.


La squadra di Inzaghi, dopo il “rompete le righe”, potrà ricaricare le energie in vista della ripresa del campionato. All’orizzonte c’è una sfida importante: il Palermo tornerà in campo il 5 aprile al Renzo Barbera contro l’Avellino, in un match che potrebbe dire molto nella corsa alla promozione.

Clima disteso dunque in casa rosanero, ma con la consapevolezza che il bello deve ancora venire: sei finali per inseguire il sogno Serie A.

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