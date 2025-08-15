Gazzetta dello Sport: “Coppa Italia, Cremonese-Palermo. Le probabili formazioni”

Chiude la seconda giornata del turno di Coppa Italia il confronto tra Cremonese e Palermo, che segna l’esordio ufficiale sulla panchina rosanero di Filippo Inzaghi. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i lombardi neopromossi in Serie A si affideranno alla fantasia di Vazquez alle spalle di De Luca, mentre il tecnico Davide Nicola ha definito i siciliani «una squadra con un organico da Serie A».

Inzaghi, dal canto suo, non nasconde l’emozione: «Mi sembra di essere qui da tanto tempo, ma non ho ancora fatto nulla». Il nuovo allenatore rosanero dovrà rinunciare a Magnani, Gomis e Di Francesco, oltre allo squalificato Vasic. In avanti fiducia a Pohjanpalo, con Palumbo e Le Douaron sulla trequarti e un centrocampo completato da Gomes e Blin.

Probabili formazioni

Cremonese (3-5-2): Audero; Sernicola, Baschirotto, Pezzella; Collocolo, Vandepuette, Grassi, Terracciano, Zerbin; Vazquez, De Luca.

A disposizione: Silvestri, Nava, Bianchetti, Romano, Ceccherini, Moretti, Folino, Valoti, Castagnetti, Bondo, Johnsen, Afena-Gyan, Okereke, Bonazzoli, Nasti.

Allenatore: Nicola.

Palermo (3-4-2-1): Bardi; Ceccaroni, Bani, Peda; Augello, Gomes, Blin, Pierozzi; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo.

A disposizione: Di Bartolo, Cutrona, Diakité, Nicolosi, Avena, Gyasi, Segre, Ranocchia, Squillacioti, Brunori, Corona.

Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Zanotti di Rimini. Calcio d’inizio ore 21.15, diretta su Italia 1.