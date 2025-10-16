Gazzetta dello Sport: “Bari, Nikolaou verso il recupero lampo”
Buone notizie per il Bari in vista della trasferta contro la Reggiana. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il difensore greco Panagiotis Nikolaou potrebbe tornare sorprendentemente a disposizione di Marino dopo appena 11 giorni dall’infortunio all’adduttore destro.
Il giocatore, tornato ad allenarsi con il gruppo, punta a completare il recupero in tempo per essere inserito nel trio difensivo che dovrebbe comprendere anche l’ex Meroni e uno tra Pucino e Burgio.
Secondo quanto riporta ancora la Gazzetta dello Sport, restano invece più indietro nelle gerarchie i giovani Kassama e Mavraj, che difficilmente troveranno spazio dal primo minuto.
Un recupero lampo, quello di Nikolaou, che rappresenterebbe un’ottima notizia per la retroguardia biancorossa, alle prese nelle ultime settimane con diverse defezioni.