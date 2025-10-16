De Siervo: «Piracy Shield arma vincente contro lo streaming illegale»

La lotta alla pirateria digitale è una priorità assoluta per la Lega Serie A. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato Luigi De Siervo è intervenuto ieri al convegno “Stop Piracy”, organizzato a Napoli dall’Agcom e dall’Università Parthenope, sottolineando i risultati ottenuti e la necessità di una strategia condivisa per contrastare il fenomeno.

«È emersa con forza la necessità di proseguire con una strategia comune tra tutti gli attori coinvolti, a livello locale e internazionale — ha dichiarato De Siervo, come riportato dalla Gazzetta dello Sport —, confermando quanto sia efficace la collaborazione sinergica tra privati e istituzioni».

L’ad della Lega Serie A ha ringraziato la Guardia di Finanza e la Polizia Postale per l’attività di indagine e repressione: «Grazie alle ultime operazioni, oltre all’arresto dei criminali che organizzavano i servizi pirata, sono state comminate migliaia di multe ai singoli utenti che utilizzavano piattaforme di streaming illegale».

Durante l’incontro, riferisce ancora la Gazzetta dello Sport, è stato riconosciuto anche a livello internazionale il ruolo di pioniere dell’Italia nella lotta alla pirateria digitale, grazie all’introduzione del sistema Piracy Shield, sviluppato in collaborazione tra Agcom e Lega Serie A.

«Piracy Shield — ha spiegato De Siervo — consente di bloccare i siti illegali in soli tre minuti. Dalla sua attivazione, la piattaforma ha già registrato oltre 66.000 segnalazioni e ha permesso di identificare più di 12.500 indirizzi IP».

Numeri che, come evidenzia la Gazzetta dello Sport, testimoniano l’efficacia del modello italiano e il valore della cooperazione istituzionale nel contrasto alla pirateria digitale, un fenomeno che ogni anno causa perdite economiche ingenti per il calcio e per l’intero sistema sportivo.