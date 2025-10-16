Venezia, Kike Perez: «Serie B molto fisica, ma mi sento bene. Il nostro obiettivo è tornare in A»

Intervenuto ieri in conferenza stampa, Kike Perez ha analizzato il momento del Venezia e le sue sensazioni personali dopo il rientro dalla sosta. Il centrocampista spagnolo, protagonista nelle ultime gare, ha espresso ottimismo e consapevolezza in vista della trasferta contro l’Empoli.

«Abbiamo lavorato bene e con costanza durante la pausa — ha spiegato Kike Perez —. Mancano ancora 4-5 giocatori impegnati con le Nazionali, ma li aspettiamo per preparare al meglio la prossima partita. Sarà una settimana importante».

Sul suo adattamento agli schemi di Stroppa, lo spagnolo ha aggiunto: «Mi sto trovando molto bene. Il suo gioco è bello, ma la cosa più importante è vincere tutte le partite. Siamo una squadra molto forte e, se vogliamo andare in Serie A, dobbiamo dimostrarlo giorno dopo giorno. Mi sento a mio agio».

Il giocatore ha poi parlato della propria condizione fisica: «Mi sento bene. È un campionato impegnativo, con tante partite ravvicinate, ma con calma stiamo migliorando il nostro gioco con la palla e, in questo modo, evitiamo le difficoltà».

Sull’imminente sfida contro l’Empoli, Perez non ha dubbi: «Sarà una partita difficile. Giochiamo fuori casa e dovremo essere concentrati fin dai primi minuti. L’Empoli è una squadra forte, ma se metteremo la giusta attenzione potremo vincere. Li analizzeremo per capire come colpirli».

Riguardo al suo percorso stagionale, Kike Perez ha ammesso: «Siamo trenta giocatori e non è semplice. All’inizio alcuni stavano meglio di me, ma avere tanti buoni elementi è un vantaggio perché la competizione è lunga. L’importante è che tutti si sentano parte del gruppo».

Sulle ambizioni del Venezia, ha risposto con realismo: «È vero che siamo una squadra forte, ma la Serie B è difficile. Dobbiamo vincere soprattutto in casa e dimostrare sul campo la nostra forza. Non mi piace dire che siamo i più forti se poi non lo facciamo vedere».

Dal punto di vista tattico, lo spagnolo ha sottolineato la sua disponibilità: «Mi piace stare in contatto con la palla per tutta la partita. Posso giocare dietro la punta o più arretrato, per me l’importante è giocare e vincere. Voglio tornare in Serie A con questa squadra».

Sulle differenze tra il calcio italiano e quello spagnolo, ha spiegato: «Ho giocato poco nella seconda divisione spagnola, ma qui in B il gioco è molto fisico. È un campionato divertente, con ritmo e poche occasioni da gol, ma mi piace così».

Infine, un pensiero sull’arrivo del connazionale Casas: «Sì, mi fa piacere, ma adesso sono io ad aiutarlo (ride). È un buon attaccante e da lui, Adorante, Yeboah e Fila ci aspettiamo tanti gol. L’importante è che segni la squadra, non importa chi».

Con un sorriso e grande convinzione, Kike Perez chiude l’incontro con i giornalisti rilanciando l’obiettivo stagionale: «Siamo forti, ma dobbiamo dimostrarlo ogni giorno. Il nostro obiettivo è chiaro: tornare in Serie A».