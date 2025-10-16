Settore giovanile e femminile Palermo, tutte le gare del weekend

PALERMO – Fine settimana intenso per le formazioni del settore giovanile e femminile rosanero, impegnate tra casa e trasferta in diversi campionati nazionali e regionali.

La prima squadra femminile sarà di scena a Salerno per la seconda giornata del Girone D di Serie C Femminile, dove affronterà la Salernitana Women. Fischio d’inizio domenica 19 ottobre alle 15.30 allo Stadio Comunale “G. Giannattasio”.

Per la Primavera, appuntamento al Pasqualino Stadium di Carini: la squadra allenata da mister Del Grosso sfiderà il Cosenza nella quinta giornata del Girone B di Primavera 2, in programma sabato 18 ottobre alle 12.00.

L’Under 19 femminile debutterà nel campionato di Eccellenza sul campo del Bagheria, domenica alle 18.30 allo Stadio Comunale.

Doppio impegno ravvicinato per l’Under 17 maschile: giovedì 16 ottobre alle 10.30 si disputerà il recupero della quinta giornata contro la Roma, sempre al Pasqualino Stadium, mentre domenica 19 ottobre alle 11.30 i giovani rosanero ospiteranno la Juve Stabia per la settima giornata.

Chiude il programma la doppia sfida contro l’Empoli per Under 16 e Under 15 maschile, entrambe in campo lunedì 20 ottobre al Centro Sportivo Tommaso Natale di Palermo: i più grandi giocheranno alle 15.00, gli Under 15 alle 11.00.

Un weekend, dunque, fitto di appuntamenti per il vivaio del Palermo, che prosegue il proprio percorso di crescita sui principali campi giovanili d’Italia.