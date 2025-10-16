Gazzetta dello Sport: “Sbloccato. Il Palermo libera Dionisi”

L’attesa è finita. Come scrive Giacomo Cioni sulla Gazzetta dello Sport, Alessio Dionisi è di nuovo l’allenatore dell’Empoli. Dopo giorni di trattative e verifiche burocratiche, il tecnico toscano si è liberato dal vincolo contrattuale che lo legava al Palermo, aprendo così la strada al suo ritorno sulla panchina azzurra, dove oggi verrà ufficializzato.

Secondo quanto riportato da Cioni sulla Gazzetta dello Sport, l’accordo tra Dionisi e l’Empoli era definito già dalla scorsa settimana: mancava solo la formalità della risoluzione con il club rosanero, arrivata ieri pomeriggio. Da oggi, il tecnico potrà dirigere la squadra in vista della prima gara di campionato della sua nuova avventura, che inizierà domenica contro il Venezia.

Come ricorda Giacomo Cioni della Gazzetta dello Sport, Dionisi era già tornato a Empoli martedì, in attesa dell’ufficialità, e ha potuto seguire da vicino il lavoro svolto dallo staff interno guidato da Stefano Bianconi, storico collaboratore tecnico del club e difensore del primo Empoli di Luciano Spalletti. Al suo fianco, il tecnico amiatino ritroverà tre uomini fidati: il vice Paolo Cozzi, il collaboratore tecnico Luca Vigiani e il preparatore atletico Fabio Spighi, tutti reduci dall’esperienza al Palermo.

Come aggiunge Cioni sulla Gazzetta dello Sport, non solo Dionisi: l’Empoli ha anche definito la risoluzione consensuale con Roberto D’Aversa e il suo staff, ringraziandoli pubblicamente per il lavoro svolto. Da oggi inizia dunque il secondo capitolo della storia tra Dionisi e l’Empoli, che nel 2021 aveva portato alla promozione in Serie A con una cavalcata trionfale.

Il nuovo allenatore avrà appena tre giorni per imprimere la sua impronta tattica, correggere le lacune difensive e rialzare una squadra che ha subito 13 gol in 7 gare, un dato che è costato la panchina a Pagliuca. La piazza, scrive Giacomo Cioni sulla Gazzetta dello Sport, accoglie Dionisi con entusiasmo e fiducia: ora tocca a lui trasformare l’attesa in risultati.