Gazzetta dello Sport: “Baldini resta a Pescara con adeguamento. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

La settimana dovevano arrivare grandi scossoni sul fronte panchine, ma la realtà si è rivelata più cauta: tanti passi avanti, ma ancora poche certezze. Come riporta Nicola Binda su La Gazzetta dello Sport, da domani sono però attese una serie di ufficialità che ridisegneranno la mappa tecnica del prossimo campionato.

Sarà il momento degli annunci: Fabio Caserta al Bari, Alberto Aquilani al Catanzaro, Giancarlo Pagliuca all’Empoli, Chiappella all’Entella e soprattutto Filippo Inzaghi al Palermo, pronto a cominciare una nuova avventura in rosanero dopo la promozione centrata con il Pisa. Ufficiale anche la conferma di Silvio Baldini al Pescara, con il tecnico che ha raggiunto un accordo per l’adeguamento del contratto.

Ma la panchina più ambita, evidenzia ancora Binda sulla Gazzetta, resta quella del Venezia. Il nome caldo è Giovanni Stroppa, già protagonista della promozione con il Monza e ora in contatto continuo con il d.s. Antonelli, col quale condivide un passato vincente. A margine della Milano Football Week, lo stesso Stroppa ha confermato: «Il Venezia? Stiamo parlando, è una possibilità che prendo in considerazione».

Restano invece congelate le situazioni in casa Frosinone e Juve Stabia, due panchine in cerca di un’identità tecnica ma anche dirigenziale. A Frosinone si profilano due separazioni: quella con il direttore sportivo Guido Angelozzi, corteggiato dal Cagliari, e quella con il tecnico uscente. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, prende quota il possibile ritorno di Vincenzo Vivarini, ancora sotto contratto.

Alla Juve Stabia, tutto ruota intorno al futuro di Lovisa. Se il dirigente resterà in carica, l’intenzione sarebbe quella di puntare su Ignazio Abate, nome che figura in cima alle sue preferenze. Diversamente, la scelta dell’allenatore sarà affidata al nuovo direttore sportivo, il cui profilo è ancora da definire.

Insomma, conclude Nicola Binda, il domino delle panchine è solo all’inizio, ma nei prossimi giorni potrebbe entrare nel vivo con un effetto cascata che coinvolgerà club e tecnici in cerca di nuovi stimoli.