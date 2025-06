Repubblica: “Rosa, quattro milioni per arrivare a Esposito. Ma c’è il rischio asta”

Il Palermo ha tracciato l’identikit del regista ideale per il nuovo corso targato Pippo Inzaghi: un calciatore che unisca esperienza e prospettiva, capace di guidare il gioco per più stagioni. A rivelarlo è Valerio Tripi su Repubblica Palermo, che sottolinea come Carlo Osti, direttore sportivo dei rosanero, stia lavorando per individuare il profilo perfetto.

In cima alla lista c’è Salvatore Esposito, centrocampista classe 2000 dello Spezia, che compirà 25 anni a ottobre. Secondo quanto riferito da Repubblica Palermo, il Palermo avrebbe già mosso i primi passi con una valutazione iniziale di circa 4 milioni di euro, ma la concorrenza è forte: il Bologna ha offerto 5 milioni, mentre il Besiktas si è visto rispondere con una richiesta da 10. Il rischio, dunque, è quello di assistere a una vera e propria asta.

A facilitare l’operazione – scrive ancora Valerio Tripi – potrebbe essere l’inserimento di contropartite tecniche da parte dello Spezia. In particolare, piacciono a Osti Salvatore Elia e Arkadiusz Reca, entrambi sotto contratto con i liguri. L’idea è quella di costruire un’operazione complessiva che soddisfi entrambe le società.

Sempre in tema di centrocampo, il Palermo tiene calde altre piste. Tra queste spiccano Lorenzo Amatucci (Fiorentina), autore di una buona stagione con la Salernitana; Alessandro Sersanti, reduce da un’ottima annata con la Reggiana (37 presenze, 4 gol e un assist); e Niklas Pyyhtiä, finlandese di proprietà del Bologna, che ha ben figurato al Sudtirol con 4 reti e 3 assist in 18 presenze.

Non solo mediana: il ds rosanero lavora anche sul reparto arretrato. Come evidenziato da Repubblica Palermo, piacciono Andrea Giorgini (2002, Sudtirol), difensore centrale ma adattabile anche da terzino, e soprattutto Alessandro Marcandalli (2002), in uscita dal Genoa e reduce da una parentesi positiva al Venezia. Attenzione anche a Tommaso Corazza (21 anni, Salernitana, di proprietà del Bologna), che ha già collezionato 13 presenze in Serie A.

Per la porta, Emil Audero rimane la prima scelta. Il Palermo proverà a trattare ancora con il Como per riportarlo in Sicilia, mentre Salvatore Sirigu, in scadenza di contratto, ha espresso a Sky il desiderio di chiudere la carriera in rosanero: «Sogno di riportare il Palermo in A. È la squadra con cui ho iniziato e vorrei chiudere con qualcosa di stimolante».

Infine, occhio agli esuberi e ai rientri dai prestiti. Pippo Inzaghi, come scrive Valerio Tripi, valuterà durante il ritiro estivo i vari Patryk Peda, Appuah, Giacomo Corona, Roberto Insigne e Francesco Di Mariano. Non è escluso che possano partire in caso di offerte o mancato inserimento nel progetto tecnico.

Tra le opportunità di mercato, infine, il Palermo osserva con attenzione i giocatori in uscita dalle squadre non iscritte al prossimo campionato: tra questi, Gennaro Borrelli del Brescia è un nome da tenere d’occhio per il reparto offensivo.