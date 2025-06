Gazzetta dello Sport: “Desplanches eroe d’Italia. Strepitoso davanti a Buffon”

Missione compiuta per l’Italia Under 21, che stacca il pass per i quarti di finale degli Europei 2025 con un turno d’anticipo. Gli azzurrini superano 1-0 la Slovacchia padrona di casa, bissando il successo sull’esordio e centrando una doppietta iniziale che mancava dal 2013, l’anno dell’amara finale contro la Spagna. Proprio con la Rojita, già qualificata, si chiuderà martedì la fase a gironi, in una sfida che metterà in palio il primato nel gruppo.

Contro una Slovacchia brillante per corsa e aggressività, a decidere è Cesare Casadei con un’incursione centrale e un delizioso scavetto mancino. Ma la copertina è tutta per Sebastiano Desplanches, autore – come scrive Alex Frosio su La Gazzetta dello Sport – di «una parata strepitosa al novantesimo», proprio sotto gli occhi di Gianluigi Buffon, capo delegazione e spettatore attento in tribuna.

Casadei subito, poi sofferenza

Il vantaggio azzurro arriva già nei primi minuti, grazie a una giocata di forza e classe di Casadei, posizionato da Nunziata accanto a Baldanzi nell’albero di Natale offensivo, con Gnonto punta centrale. Dopo il gol, però, l’Italia fatica a salire, tenuta bassa dalla pressione avversaria e poco fluida nella costruzione. La Slovacchia risponde con ritmo e coraggio, spinta da 15.000 tifosi allo stadio Malatinsky di Trnava, ma non riesce mai a trovare lo specchio della porta nel primo tempo.

Nella ripresa cresce la fatica azzurra: Ndour sbaglia molto in fase d’uscita, Baldanzi esce per un colpo al ginocchio e Nunziata ridisegna l’attacco con Koleosho, Pisilli e Ambrosino. Ma la squadra continua a faticare a risalire il campo. Il baricentro si abbassa, i cambi cercano di contenere l’urto slovacco: dentro anche Ghilardi e Kayode, con un 5-4-1 finale dichiaratamente difensivo.

Il riflesso di Desplanches e l’urlo di Buffon

E proprio nel momento più critico emerge ancora una volta Desplanches, come già accaduto contro la Romania. «Strepitoso nelle uscite, ancora meglio nel riflesso su Holly», scrive Frosio sulla Gazzetta, sottolineando come l’intervento al 90’ sia stato decisivo per blindare la qualificazione. A chiudere, ci pensa Ghilardi con una scivolata salvifica su Kapralik nei minuti di recupero.

Al triplice fischio, è festa azzurra. Nunziata applaude i suoi: «Mi è piaciuto il carattere, i ragazzi sono stati encomiabili. La linea difensiva ha fatto benissimo. Dobbiamo migliorare tecnicamente, ma ci teniamo questa determinazione».

Le pagelle: Desplanches da 7,5

Nel consueto pagellone della Gazzetta dello Sport, Desplanches è il migliore in campo con un meritato 7,5: «Strepitoso davanti a Buffon», il giudizio. E la sensazione è che la porta dell’Italia sia davvero in buone mani.