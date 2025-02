Gazzetta dello Sport: “Audero da “urlo”. Le pagelle di Cosenza-Palermo”

Ecco i voti assegnati dalla Gazzetta dello Sport per il match tra Cosenza e Palermo, terminato con la vittoria per 3-0 dei rosanero. Il Palermo domina il match e torna a respirare aria di playoff grazie anche alle straordinarie parate di Emil Audero, eletto migliore in campo.

COSENZA (3-5-2)

Micai 6

Hristov 5,5

Venturi 5,5

Caporale 5

Cimino 5 (dal 13’ s.t. Ricciardi 5)

Charlys 5,5 (dal 30’ s.t. Rizzo Pinna s.v.)

Gargiulo 5,5

Garritano 5,5

D’Orazio 4,5 (dal 13’ s.t. Ricci 5)

Artistico 5 (dal 30’ s.t. Zilli s.v.)

Mazzocchi 5 (dal 38’ s.t. Fumagalli s.v.)

Allenatore: Alvini 5

PALERMO (3-4-2-1)

Audero 7 ⭐ (Migliore in campo)

“Sullo 0-0 alza il muro davanti alla porta con tre parate da urlo su Artistico”

Baniya 6

Blin 6,5

Magnani 6,5

Pierozzi 7 (dal 44’ s.t. Buttaro s.v.)

Gomes 7

Ranocchia 6,5 (dal 39’ s.t. Segre s.v.)

Lund 6,5

Verre 6,5 (dal 29’ s.t. Vasic 6)

Brunori 7 (dal 29’ s.t. Le Douaron 6)

Pohjanpalo 7 (dal 44’ s.t. Di Francesco s.v.)

Allenatore: Dionisi 7

ARBITRO: F. Dionisi di L’Aquila 6

ASSISTENTI: Berti 6 – Emmanuele 6

ESPULSI: nessuno

AMMONITI: Pierozzi (P), Caporale (C), Charlys (C), Brunori (P)

NOTE: Paganti 3.660 – Tiri in porta 8 (con un palo) -7 – Angoli 10-2 – Recuperi: 1’ p.t., 2’ s.t.