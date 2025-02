Fiorentina, Kean dimesso dall’ospedale: il report sulle sue condizioni

Moise Kean, attaccante della Fiorentina, è stato vittima di un violento scontro durante la partita con il Verona, riportando un trauma cranico e un taglio all’arcata sopraccigliare. Dopo essere stato medicato e aver tentato di rientrare in campo, è crollato e trasportato in barella in ospedale. Il club ha comunicato che i test clinici e diagnostici effettuati sono risultati negativi, e Kean è stato dimesso nella notte, tornando a Firenze. Sebbene non si sappiano ancora i tempi di recupero, la notizia rassicura tutti: Moise Kean sta bene.

Di seguito la nota del club:

“ACF Fiorentina comunica che Moise Kean, nella notte, è stato dimesso dall’ospedale di Verona e ha fatto rientro a Firenze. I test clinici e diagnostici effettuati sono risultati tutti negativi”.