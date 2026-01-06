Gazzetta dello Sport: “Ambrosino e Panada da Stroppa. La Samp ci prova con Carboni Tutte le trattative del giorno”

Il mercato di Serie B continua a scaldarsi e coinvolge numerosi club, tra operazioni in chiusura e trattative ancora da definire. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Venezia è pronto a completare la rosa e si avvicina alla definizione dell’operazione Ambrosino con il Napoli. Resta da stabilire la formula: prestito con diritto o obbligo di riscatto, nodo che le parti stanno sciogliendo in queste ore.

Non solo. Con l’Atalanta è stata già definita l’operazione per Simone Panada, centrocampista considerato però un investimento in prospettiva. Il classe 2002 potrebbe infatti restare a Bergamo fino al termine della stagione prima di approdare definitivamente in laguna, come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport.

Molto attivo anche il Bari. Dopo aver chiuso per Cistana, il club biancorosso lavora su più piste: Caso si avvicina, ma l’operazione non è ancora conclusa, mentre Vicari è in trattativa con il Mantova, senza che al momento si parli di scambi. Una fase intensa, fotografata dalla Gazzetta dello Sport, che evidenzia come i pugliesi siano tra i club più dinamici di questa finestra.

In casa Modena, in attesa di ufficializzare De Luca, è stato individuato in Svizzera il portiere destinato a fare da rincalzo a Chichizola. Si tratta di Laimani, classe 2003, in arrivo dal Wil. Anche sul fronte portieri, il mercato resta caldo: la Sampdoria accoglie oggi Martinelli, giovane estremo difensore proveniente dalla Fiorentina, e parallelamente ha avviato l’assalto a Franco Carboni, attualmente all’Empoli.

Situazione in evoluzione anche per lo Spezia. I liguri hanno sul tavolo le trattative per Adamo, Bohinen, Hernani e Mendes e attendono soltanto il via libera definitivo per procedere alle firme. Infine, attenzione alla Juve Stabia, che punta Zeroli: l’operazione, però, è legata alle mosse del Monza, che senza l’arrivo di altri centrocampisti difficilmente libererà il giocatore. Un quadro articolato che conferma come il mercato cadetto stia entrando nel vivo, come ribadisce la Gazzetta dello Sport.