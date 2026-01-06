Gazzetta dello Sport: “Caccia al Frosinone: il Palermo prende almeno un top player”

La Serie B è pronta a riaccendere i motori. Finite le ultime vacanze, da sabato si torna in campo per una volata lunga e intensissima: 119 giorni, 20 turni di campionato e una classifica destinata a cambiare volto più volte fino al 9 maggio. È lo scenario tracciato da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, che fotografa un torneo entrato nella sua fase decisiva.

Molte certezze costruite nella prima parte della stagione rischiano di essere messe in discussione, anche perché il mercato – soprattutto nelle zone basse della classifica – è più vivo che mai. In cima resta lo splendido Frosinone, che con gioco e numeri si è meritato il primo posto e, forse, anche il titolo d’inverno. Ma proprio questa posizione lo espone ora al ritorno delle big, come evidenzia Nicola Binda sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

Nella corsa alla promozione diretta, il Frosinone non è più una sorpresa ma una realtà solida. Se ripartirà come aveva chiuso, forte di una serie aperta di dieci risultati utili, potrà giocarsela fino in fondo. Il problema è che dietro le grandi hanno cambiato passo. Il Monza, dopo una striscia di sette vittorie consecutive, ha avuto un rallentamento prima di ritrovare continuità. Ma soprattutto Venezia e Palermo hanno rotto gli indugi: Stroppa ha infilato sei vittorie e un pareggio nelle ultime sette, Inzaghi quattro successi e un pari nelle ultime cinque. Un rendimento che riapre in modo concreto la lotta per la Serie A diretta, come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport con l’analisi firmata da Nicola Binda.

Per queste squadre il mercato sarà determinante. Il Venezia deve solo completarsi, il Palermo è pronto a inserire almeno un top player per colmare il vuoto lasciato da Brunori, mentre il Monza – che forse avrebbe più bisogno di tutti – è ancora fermo.

In ottica playoff, lo scenario sembra delineato ma tutt’altro che chiuso. Potrebbe essere un affare a quattro, ma guai a sottovalutare certezze come Cesena, Catanzaro e Modena. I romagnoli hanno chiuso il 2025 in calo e con una rosa corta, il Catanzaro arriva da cinque vittorie consecutive ed è in grande forma, il Modena è stato ridimensionato dagli ultimi scontri diretti ma con De Luca davanti può rialzarsi. Almeno un posto playoff, secondo Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, lo meriterebbero tutte. L’ottava piazza, al momento, sembra una questione tra Juve Stabia ed Empoli, con pochi spiragli per altri inserimenti.

Ancora più incandescente la lotta per la salvezza. Il mercato aggressivo di Sampdoria, Spezia e Bari è il segnale più chiaro di quanto la situazione sia delicata. Nessuno può sentirsi al sicuro. Anche il fanalino Pescara punta a rinforzarsi da febbraio, perché la paura della retrocessione va oltre l’aspetto sportivo. Tutti, dal Padova oggi decimo in giù, sono coinvolti in una bagarre che non concede distrazioni. E, come avverte Nicola Binda sulle colonne della Gazzetta dello Sport, chi si illude di poter recuperare terreno per i playoff rischia più di tutti di finire nei guai.