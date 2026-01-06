La Sampdoria insiste. Vuole il ritorno di Veroli

La Sampdoria torna a guardare con attenzione al mercato invernale e tra i profili nuovamente finiti sul taccuino della dirigenza c’è quello di Davide Veroli. Il difensore classe 2003, di proprietà del Cagliari e reduce da una prima parte di stagione complicata al Palermo, rappresenta una soluzione concreta per rinforzare il reparto arretrato blucerchiato.

Come riportato da Sampnews24.com, Veroli è un nome già conosciuto a Genova. Nella sua precedente esperienza in blucerchiato aveva lasciato buone sensazioni, mettendo in mostra solidità difensiva e una discreta qualità in fase di impostazione. Caratteristiche che oggi tornano d’attualità in una Sampdoria alla ricerca di alternative giovani, affidabili e in grado di garantire profondità alla rosa.

Il possibile ritorno di Veroli viene valutato anche alla luce del suo scarso impiego a Palermo, fattore che potrebbe spingerlo a cercare una destinazione dove trovare maggiore continuità. In questo senso, la Sampdoria rappresenterebbe una piazza ideale per rilanciarsi e crescere ulteriormente.

La concorrenza, però, non manca. Cesena, Mantova e Pescara restano vigili e pronte a inserirsi con progetti tecnici alternativi. Per questo motivo il club blucerchiato dovrà muoversi con decisione se vorrà anticipare le altre pretendenti.

Il Cagliari, dal canto suo, è disposto ad ascoltare tutte le proposte, privilegiando la soluzione che garantisca a Veroli il miglior percorso di crescita possibile.