Bardi, sfida speciale al Palermo: «Servirà l’atteggiamento giusto»

Francesco Bardi si presenta al Mantova con entusiasmo, idee chiare e uno sguardo già rivolto alla sfida più speciale: quella di domenica contro il Palermo, il club che ne detiene il cartellino e dal quale è arrivato in prestito in questa sessione di mercato invernale.

Il portiere si è presentato oggi ai microfoni dei giornalisti lombardi, ripercorrendo innanzitutto i passaggi che lo hanno portato a scegliere Mantova. «La trattativa è nata con il direttore Rinaudo – ha spiegato – ci siamo confrontati, mi ha illustrato il progetto, l’ambizione del club e soprattutto la voglia di dimostrare qualcosa di importante. Questo mi ha spinto a sposare questa causa».

Bardi ha sottolineato fin da subito l’impatto positivo con l’ambiente biancorosso. «Ho trovato un gruppo di bravi ragazzi, lavoratori, che tengono alla maglia e alla società. Questo fa la differenza. Sono convinto che, insieme allo staff tecnico, ci toglieremo delle soddisfazioni». Parole che confermano come la scelta sia stata dettata non solo da aspetti tecnici, ma anche da valori condivisi.

Grande apprezzamento anche per il lavoro quotidiano dello staff. «Il mister e il suo staff sono molto preparati, curano ogni dettaglio. Questo ci permetterà di fare un grande lavoro e di battagliare su ogni campo. È lo spirito giusto che deve contraddistinguerci», ha aggiunto l’estremo difensore.

Inevitabile poi uno sguardo alla prossima partita, che per Bardi avrà un sapore particolare. «È un gioco del destino. Affronteremo una squadra forte, attrezzata, con atleti molto preparati, grande voglia e grande determinazione. Sappiamo che ci saranno difficoltà, ma con l’atteggiamento giusto sono convinto che faremo bene».

Nel nuovo percorso al Mantova, Bardi intende mettere a disposizione anche l’esperienza maturata negli anni. «L’età mi permette di aiutare i più giovani, non mancherò di farlo. Consigli, supporto, sono pronto ad aiutare tutti», ha spiegato, confermando il suo ruolo non solo tecnico ma anche di riferimento all’interno dello spogliatoio.

Infine, il messaggio ai tifosi. «Sosteneteci, abbiamo bisogno di voi. Noi faremo di tutto per coinvolgervi e sono convinto che insieme ce la faremo». Un appello diretto, che certifica la voglia di Bardi di calarsi subito nella nuova realtà e di essere protagonista già dalla sfida contro il suo recente passato.