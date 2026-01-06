Como corsaro a Pisa, Tramoni in campo 64’

Il Como espugna l’Arena Garibaldi superando il Pisa 3-0 nella gara valida per la 19ª giornata. Una partita equilibrata per lunghi tratti, indirizzata nella ripresa dalla maggiore concretezza della squadra di Fabregas e chiusa definitivamente nel finale.

Il primo tempo scorre senza reti ma non senza occasioni. Il Pisa prova a rendersi pericoloso soprattutto con Tramoni e Piccinini, mentre il Como risponde con Nico Paz e Douvikas. I portieri si fanno trovare pronti e il risultato resta bloccato fino all’intervallo.

Nella ripresa il Como alza il ritmo e trova il vantaggio al 68’ con Perrone, che dal limite dell’area batte Semper con un tiro rasoterra. Il Pisa prova a reagire, ma fatica a costruire occasioni davvero pulite. Al 76’ arriva il raddoppio lariano: Douvikas sfrutta un passaggio in profondità e supera il portiere per lo 0-2.

Nel finale la partita si chiude definitivamente. All’85’ viene assegnato un calcio di rigore: dal dischetto va Douvikas, che questa volta non sbaglia e firma lo 0-3, rendendo vano il tentativo del Pisa di rientrare in partita.

Matteo Tramoni parte titolare nel Pisa e resta in campo 64 minuti, prima di essere sostituito. L’esterno offensivo è tra i più attivi nel primo tempo, con una conclusione pericolosa che termina di poco a lato, ma nella ripresa il suo rendimento cala insieme a quello della squadra.

Il Como conquista così tre punti netti e meritati, mentre il Pisa paga la scarsa precisione sotto porta e una ripresa giocata con meno lucidità, con il risultato che si amplia nei minuti finali.