Gazzetta del Sud: “Iemmello vs Pohjanpalo, sfida al vertice del gol tra classe e potenza”

È passato quasi un anno da quel curioso siparietto diventato virale sul web: Pietro Iemmello e Joel Pohjanpalo in ciabatte, a bordo campo durante una Catanzaro-Venezia interrotta da un nubifragio. La partita del 1° maggio 2023 fu sospesa per un’ora a causa dell’impraticabilità del terreno del “Ceravolo” e toccò ai due capitani verificare con l’arbitro la ripresa del gioco. Prima Iemmello, poi Pohjanpalo uscirono dagli spogliatoi in abiti da spiaggia, tra lo stupore e l’ironia del pubblico. Ma quando il gioco riprese, mostrarono entrambi di fare sul serio: Iemmello firmò una doppietta, decisiva per il 3-2 finale, mentre il finlandese servì un assist.

Da quell’episodio è cambiato molto, ma i due numeri 9 sono ancora protagonisti, questa volta con maglie diverse: Iemmello guida il Catanzaro, Pohjanpalo è l’uomo gol del Palermo. Un confronto di altissimo livello, quello tra il capocannoniere della Serie B e il bomber che a gennaio ha lasciato Venezia per provare a spingere i rosanero in alto.

Classe contro potenza

L’analisi di Andrea Celia Magno su Gazzetta del Sud traccia con chiarezza le differenze e i punti in comune dei due attaccanti. Se Iemmello è la classe, il numero 9 calabrese che si abbassa a dialogare con i compagni e poi punisce nell’area avversaria quando meno te lo aspetti, Pohjanpalo è la potenza pura, sempre presente nei pressi dell’area piccola, pronto a trasformare ogni pallone vagante in una minaccia letale.

Entrambi hanno messo a segno una tripletta in stagione – Iemmello contro la Samp a Marassi, Pohjanpalo demolendo il Sassuolo al Barbera – e sono due certezze nel gioco aereo. L’attaccante del Catanzaro ha collezionato 5 gol di testa, un primato in questa Serie B, mentre il finlandese è un classico centravanti d’area: potente, reattivo e letale.

Numeri da fuoriclasse

Da quando è tornato in Serie B, Iemmello ha segnato 33 reti, confermandosi leader e punto di riferimento delle Aquile. Pohjanpalo, da parte sua, ha fatto 9 gol in 9 presenze con il Palermo, tutte decisive per la rincorsa rosanero. Da quando è in Italia, ha totalizzato 50 gol in 84 partite, numeri da capogiro.

Il duello che decide tutto

Domenica il “Ceravolo” sarà teatro dell’ennesimo incrocio tra Catanzaro e Palermo, ma soprattutto della sfida tra due bomber che rappresentano il meglio della Serie B. Sarà Iemmello a incantare ancora con i suoi tocchi raffinati, o Pohjanpalo a travolgere con la sua forza fisica?

Chi avrà la meglio potrebbe determinare le sorti non solo della partita, ma anche del cammino playoff delle rispettive squadre.