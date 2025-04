Palermo-Carrarese, biglietti validi per il 13 maggio: disponibili anche rimborso e cambio nominativo

Il Palermo FC ha comunicato le modalità di gestione dei biglietti relativi alla sfida contro la Carrarese, inizialmente prevista per Pasquetta e rinviata a martedì 13 maggio alle ore 20.30 a causa della scomparsa di Papa Francesco. La gara, valida per la 34ª giornata di Serie BKT, si disputerà regolarmente allo stadio “Renzo Barbera” nella nuova data fissata dalla Lega.

I biglietti già acquistati, sia online che nei punti vendita Vivaticket, restano validi per accedere all’impianto il giorno del recupero. Non sarà necessario emettere un nuovo titolo d’ingresso. Per chi avesse bisogno di effettuare il cambio utilizzatore del biglietto, sarà possibile farlo attraverso la piattaforma ufficiale di Vivaticket, una volta aperta la vendita per la nuova data.

Chi invece non potrà assistere all’evento potrà richiedere il rimborso del biglietto entro le ore 23.59 di domenica 4 maggio. La richiesta deve essere effettuata online tramite la piattaforma Vivaticket, inserendo il Sigillo Fiscale riportato sul biglietto (codice alfanumerico di 16 cifre). Chi ha associato il biglietto alla Siamo Aquile Card dovrà inserire il numero della card, che inizia per “106”.

Per i biglietti acquistati presso i rivenditori fisici Vivaticket, sarà possibile rivolgersi direttamente al punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto.

Infine, il club specifica che i rimborsi saranno effettuati nei giorni successivi alla chiusura della finestra di richiesta e che verranno rimborsati esclusivamente il costo del biglietto e il diritto di prevendita, escludendo eventuali commissioni di servizio.

Un’informazione utile per i tifosi che potranno così pianificare al meglio la propria presenza allo stadio o procedere con la richiesta di rimborso nei tempi indicati.