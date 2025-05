Galliani: «Siamo retrocessi, ma torneremo. Grazie a Fininvest»

«Purtroppo, come sempre, i risultati sportivi hanno cause e concause, nel bene e nel male». Così Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha commentato la retrocessione in Serie B del club brianzolo, raggiunto a margine dell’assemblea di Lega Serie A tenutasi a Roma.

«Tanti infortuni, tante cose. Succede. D’altra parte, in Italia come nel resto d’Europa, ci sono 11-12 squadre che non retrocedono mai», ha spiegato Galliani, evidenziando come la lotta salvezza sia ristretta a pochi club ogni anno:

«Si dice che la retrocessione è tre su venti, ma non è così: è tre su nove, perché undici squadre negli ultimi dieci anni non sono mai retrocesse. Quindi ogni anno, se non ti chiami con i nomi che conoscete, hai il 33% di possibilità di retrocedere. Quest’anno è capitato a noi, cercheremo di tornare in A l’anno prossimo con ritrovata vena».

Sulle voci di una possibile cessione societaria, Galliani ha chiarito:

«Defilarsi no. La cessione può succedere, possono arrivare altri soci e via dicendo. Ma altrimenti c’è Fininvest alle spalle: ha sostenuto il Monza in questi anni, per anni non c’era la Serie A ma nemmeno la B. Grazie a Fininvest siamo andati in A per la prima volta, l’anno venturo faremo la B che mancava da vent’anni prima di Fininvest».

Galliani ha infine ricordato i trascorsi nel campionato cadetto:

«Io l’ho vissuta da ragazzo, negli anni ’70, quando abbiamo fatto quattro campionati di fila cercando di andare in Serie A. Speriamo l’anno prossimo».