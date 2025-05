Galassi: «Palermo in A ci andrà al 100%. Questi playoff sono una grande occasione»

Vigilia di fuoco per il Palermo, che sabato sera si gioca la stagione nel turno preliminare dei playoff contro la Juve Stabia. E come già accaduto prima del match col Frosinone, è tornato in città Alberto Galassi, consigliere d’amministrazione del club e membro del City Football Group, per motivare squadra e staff nel momento decisivo.

In una lunga conversazione alla club house del centro sportivo di Torretta, riportata da Luigi Butera per il Giornale di Sicilia, Galassi ha spronato la squadra con il suo aplomb tipicamente british e una frase d’effetto:

«Bisogna scendere in campo come gladiatori nell’arena. Novanta minuti (che possono diventare 120) per lottare fino all’ultimo secondo. È dentro o fuori, non ci sono vie di fuga».

«Palermo in A ci andrà al 100%»

Galassi ha poi voluto trasmettere la visione della proprietà, sottolineando che l’ottavo posto non è affatto considerato un fallimento:

«Io e il City Football Group siamo molto contenti. Abbiamo centrato i playoff per il secondo anno consecutivo, e in Serie B non è per niente scontato. È il campionato più difficile d’Europa: squadre forti, allenatori preparati, un grande livellamento tecnico verso l’alto».

E ha aggiunto con determinazione:

«Il Palermo in Serie A ci andrà al 100%. Quando, però, non si può stabilire: il calcio è lo sport del diavolo. Basta guardare la semifinale tra Inter e Barcellona per capirlo».

Nessuna decisione prima dei playoff

Riguardo alle posizioni del tecnico Dionisi e del direttore Osti, Galassi è stato chiaro:

«Ogni decisione sarà presa dopo i playoff. Gardini, invece, non è mai stato in discussione».

«A Castellammare nessuno ha stappato lo champagne»

Infine, una battuta sull’ottavo posto e sul sorteggio della Juve Stabia:

«Non so se era meglio arrivare quinti o ottavi. Come dice Tom Hanks in Forrest Gump: “La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita”. Lo capiremo sabato sera. Ma sono certo che a Castellammare non erano contenti di incontrare il Palermo. Non hanno stappato lo champagne».

Conclude Galassi, ormai tifoso dichiarato dei colori rosanero:

«Abbiamo questa chance e ce la dobbiamo giocare con grande positività. Nella vita non sono abituato a guardarmi indietro».