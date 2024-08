Frosinone, UFFICIALE: Brescianini ceduto all’Atalanta

Brescianini è ufficialmente un nuovo centrocampista dell’Atalanta. Il centrocampista torna, così, in Serie A salutando definitivamente il Frosinone. A renderlo noto è lo stesso club bergamasco mediante il seguente comunicato:

“Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito da Frosinone Calcio – a titolo temporaneo con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Brescianini, 24enne centrocampista che nello scorso campionato di Serie A ha totalizzato 36 presenze, impreziosite da 4 reti e 2 assist-gol

Nato il 20 gennaio 2000, è cresciuto calcisticamente nel Milan arrivando a esordire in prima squadra nell’agosto del 2020 in occasione dell’ultima giornata del campionato di Serie A.

Dopo le esperienze in prestito tra il 2020 e il 2023 prima alla Virtus Entella, poi al Monza e infine al Cosenza, collezionando in totale oltre 70 presenze e 5 gol in Serie B e meritandosi nell’agosto del 2021 anche la sua prima convocazione nell’Italia U21, ritrova la massima serie la scorsa stagione quando viene acquistato a titolo definitivo dal Frosinone nell’estate del 2023.

Con i ciociari disputa un campionato da protagonista, giocando 36 partite (su 38) e realizzando anche 4 reti (la prima il 29 ottobre a Cagliari, poi si ripete nelle gare con Milan, Juventus e Salernitana) e mettendo a referto anche 2 assist.

La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto a Marco, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra”.