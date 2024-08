Pagliuca presenta Bari-Juve Stabia: «Domani bisognerà correre, anche per il compagno»

Il tecnico della Juve Stabia, Pagliuca, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match d’esordio contro il Bari:

«Voglio iniziare con un messaggio di vicinanza per la famiglia Grieco per la perdita del piccolo Giuseppe. Per la partita di domani dobbiamo mettere in campo il famoso morso sul metro, correre anche per il compagno per arrivare al nostro obiettivo. La nostra è una squadra giovane che ama stare insieme e divertirsi, sono orgoglioso dei miei ragazzi e di poter allenare un gruppo cosi affiatato. Gli 11 che scenderanno in campo saranno quelli che ho visto più in forma durante la settimana, mentre tutti i ragazzi che saranno in panchina dovranno essere pronti per scendere in campo ed aiutare la squadra».